Real Madrid : Enorme retournement de situation pour Modric

L’avenir de Luka Modric au Real Madrid a connu un nouveau rebondissement, samedi.

Le Real Madrid est sur un nuage depuis quelques jours. Sacré champion d’Espagne depuis le weekend dernier, le club madrilène s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, mercredi dernier. Cependant, cette belle saison du Real Madrid pourrait être la dernière de certains cadres à l’image de Nacho et surtout de Luka Modric. C’est justement l’avenir de ce dernier qui fait parler ces dernières heures.

Le Real Madrid va perdre des cadres cet été

Le Real Madrid est à trois semaines d’une 15e Ligue des Champions. Le club merengue affronte le Borussia Dortmund en finale le 1er juin prochain à Wembley. Cela s’ajouterait au 36e titre de Liga assuré il y a une semaine. Si le Real Madrid est très concentré sur sa fin de saison, il en fait de même pour la situation contractuelle de certains joueurs et notamment, des cadres. Il y a quelques jours, on apprenait déjà que le capitaine, Nacho Fernandez, allait quitter le navire madrilène cet été pour rejoindre probablement la MLS. Ce qui pourrait être également le cas de Luka Modric.

L’agent de Luka Modric remet le doute sur son avenir

Après plus d’une décennie au Real Madrid, Luka Modric est cantonné à un rôle de remplaçant cette saison. Un nouveau statut qui pousserait le milieu de terrain croate à aller voir ailleurs. Plus tôt dans la journée, les médias annonçaient que Luka Modric allait quitter la capitale espagnole cet été et devrait même céder son numéro 10 à Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG il y a 24 heures. Mais il n’en est visiblement rien à en croire la sortie de son agent quelques heures plus tard.

Interrogé par le site Koora, Valdika Lemic a fait savoir que Luka Modric n’a encore pris aucune décision sur son avenir. « Jusqu'à présent, rien n'est clair sur l'avenir de Modric avec le Real Madrid. La semaine prochaine, les choses seront plus claires pour nous. Le Real Madrid est la maison de Modric et ensemble nous déciderons de ce qui est le mieux », a-t-il expliqué.