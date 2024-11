Real Madrid, enfin une bonne nouvelle !

FC Valence vs Real Madrid

Malgré la crise, il y a de bonnes nouvelles pour Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Le Real Madrid a joué de malchance avec les blessures cette saison, et cela s'est poursuivi ce week-end avec les blessures d'Eder Militao, Lucas Vazquez et Rodrygo Goes lors de la victoire contre Osasuna. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour Carlo Ancelotti au milieu de cette crise qui dure au Santiago Bernabeu.

Selon Diario AS, il a été confirmé que le Real Madrid récupérera Thibaut Courtois après la trêve internationale. Le gardien belge a été absent lors des trois derniers matchs en raison d'une blessure mineure, mais il sera de retour dans la course lorsque les Blancos se rendront à Leganes le week-end prochain.

Courtois a énormément manqué au Real Madrid pendant son absence, l'équipe d'Ancelotti ayant encaissé sept buts lors de ces trois matchs (quatre contre Barcelone, trois contre l'AC Milan). La défense devant lui n'est peut-être pas assurée, mais le gardien de classe mondiale de 32 ans apportera la stabilité dont il a tant besoin.