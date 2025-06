Real Madrid : Encore un rebondissement pour le "Nouveau Vinicius"

River Plate fait pression pour conserver Franco Mastantuono jusqu'à la fin de l'année, malgré un accord conclu avec le Real

Le Real Madrid a déjà trouvé un accord pour finaliser le transfert de Mastantuono en août, après sa participation à la Coupe du Monde des Clubs avec River Plate. Cependant, River Plate est déterminé à conserver son talent le plus convoité jusqu'à la fin de l'année, selon un récent article d'AS.

Bien que Madrid ait devancé le Paris Saint-Germain pour le recrutement de Mastantuono et ait également accepté de prendre en charge les impôts en plus de la clause libératoire de 40 millions d'euros (34 millions de livres sterling/45 millions de dollars) du joueur, un détail clé reste à régler. Les relations entre les deux clubs sont excellentes, mais le président de River Plate, Jorge Brito, insiste pour conserver le joueur de 17 ans jusqu'à la fin de l'année, tandis que Madrid souhaite le faire venir au Bernabéu en août. Brito espère soulever la Copa Libertadores à la fin de l'année et souhaite que Mastantuono brille pour le club lors de cette compétition. Ayant déjà fait part de ses intentions à l'entourage du joueur et au Real Madrid, Brito veut se battre pour conserver son joyau, même s'il sait que la tâche sera ardue.

« Si le joueur décide de partir, s'il exécute sa clause, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous devons respecter le contrat que nous avons, défendre les intérêts du club jusqu'au dernier centime et essayer de le garder le plus longtemps possible… », a récemment déclaré Brito à ESPN Argentina, conscient que tout dépend de la volonté du joueur.

Pour l'instant, tout porte à croire que Mastantuono deviendra un joueur madrilène en août. Le jeune homme reconnaît les efforts déployés par le Real pour l'aider à réaliser son rêve de porter le célèbre maillot blanc. Parallèlement, il est également ravi à l'idée de dire adieu à River Plate en les aidant à remporter la Copa Libertadores en novembre. En l'état actuel des choses, la décision de rejoindre Madrid en août ou de poursuivre avec Los Millonarios jusqu'à la fin de l'année repose entièrement sur l'international argentin.

Il reste à voir ce qu'il adviendra de Mastantuono. Il disputera la Coupe du Monde des Clubs avec River Plate et pourrait également rencontrer son futur club en huitièmes de finale, si les deux équipes se qualifient suffisamment.