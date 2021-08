Real Madrid - Eden Hazard sur la liste des transferts ?

Carlo Ancelotti souhaite s'appuyer sur un effectif réduit et serait prêt à se séparer de plusieurs éléments dont l'international belge.

L'aventure d'Eden Hazard au Real Madrid tourne au vinaigre. Arrivé en grande pompe à l'été 2019 chez les Merengue contre la somme de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea, l'international belge n'a jamais réussi à afficher son meilleur niveau dans la capitale espagnole. Très loin son éclat sous le maillot des Blues, Eden Hazard n'a même pas été en mesure de jouer à plusieurs reprises en raison de nombreux pépins physiques.

Avec la nomination de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, les cartes vont être rebattues au sein de l'effectif merengue. "Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux, mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure...", confiait le principal intéressé fin mai à l'issue de la saison dernière.

Néanmoins, Eden Hazard n'a pas toutes les cartes en main. Le Real Madrid pourrait en avoir assez de s'être montré patient avec le prodige belge. D'autant plus que les Merengue cherchent à faire de la place et à dégager des fonds pour tenter d'enrôler Kylian Mbappé avant la fin du mercato estival. Le champion du monde 2018 est la priorité absolue du Real Madrid et il n'y aura selon toute vraisemblance pas de mouvement majeur dans le sens des arrivées si ce n'est le recrutement de Kylian Mbappé.

Hazard parmi les sacrifiés pour réduire l'effectif ?

En revanche, le Real Madrid qui dispose d'un effectif pléthorique va vouloir dégraisser. En effet, selon les informations d'ABC, Carlo Ancelotti souhaiterait s'appuyer sur un effectif de vingt-trois joueurs tout au long de la saison. Autant dire que les Merengue vont donc devoir se séparer de plusieurs éléments pour descendre à ce chiffre, que ce soit en vendant des joueurs ou en les prêtant. Plusieurs joueurs ont donc été placé sur la liste des transferts.

Luka Jovic, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard qui souhaite visiblement plier bagage, ou encore Gareth Bale font partie de cette liste. Une liste qui comprend aussi Eden Hazard. Si les six premiers noms n'étaient pas forcément surprenants, celui de l'international belge l'est grandement. Les dirigeants du Real Madrid seraient donc prêts à tourner la page avec le numéro 7 belge qui n'a guère convaincu depuis son arrivée.

Son salaire colossal, cumulé à ses nombreuses blessures, doivent en grande partie jouer dans la décision du Real Madrid de placer Eden Hazard sur la liste des transferts. Le média ABC rajoute même qu'en cas d'offre de transfert ou de prêt, elle serait acceptée par le Real Madrid. Eden Hazard rêvait de jouer au Real Madrid et pour le moment, son rêve est en train de virer au cauchemar.