Mercato - Real : Hazard proposé à… Chelsea

Véritable flop depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard a justement été proposé à son ancien club, Chelsea.

Il y a deux ans et 21 jours, Eden Hazard quittait officiellement Chelsea pour rejoindre "le club de ses rêves", le Real Madrid. Mais, 59 matchs manqués plus tard, le Belge n’a convaincu personne. La faute à des kilos en trop à son arrivée, à une vilaine blessure mal soignée à la cheville, à d’autres rechutes musculaires… la liste est longue.

Trop longue pour la Maison Blanche et son président Florentino Perez, qui a fait preuve de patience pour Gareth Bale grâce aux trophées, mais pas pour un joueur acheté 115 millions d’euros sans retour sur investissement. Avant cela, Hazard pouvait compter sur Zinédine Zidane, l’homme qui l’a recruté, pour le "protéger", mais ZZ a quitté le navire. Et l'homme en qui il avait placé tant d'espoirs pourrait suivre.

Hazard est-il encore fiable ?

Carlo Ancelotti se servira bien évidemment d’Hazard s’il reste mais, en attendant, sa direction le pousse vers la sortie. Avec une manoeuvre assez ironique selon AS, puisque le Belge aurait été proposé "via des intermédiaires" à… Chelsea, son ancien club. Le Real souhaiterait récupérer 60 millions dans cette histoire, et surtout alléger sa masse salariale, mais rien ne dit que les Blues seront intéressés.

Tout du moins pas à ce prix. De 2012 à 2019, Hazard a certes marqué l’histoire du club, mais ses deux dernières saisons marquées par les blessures ou son Euro achevé à l’infirmerie n’ont échappé à personne. D’autant plus que dans le secteur offensif, Chelsea est l’une des équipes les mieux dotées du Vieux Continent… Tant mieux pour le principal intéressé qui, aux dernières nouvelles, souhaiterait rester à Madrid.