Real Madrid, Eden Hazard de retour 81 jours après

Eden Hazard va enfin effectuer son retour avec le Real Madrid deux mois et demi après sa blessure face au PSG.

La théorie au sein de Valdebebas est qu'Eden Hazard jouera au moins 30 minutes dans l'affrontement de ce dimanche soir face au , l'international belge doit en effet revenir après 81 jours sur la touche en raison d'une blessure.

Thiago Silva : "Haaland est motivé, mais nous aussi"

Depuis son affrontement avec son coéquipier international Thomas Meunier, lors d'un match de contre le en novembre à Bernabeu, Hazard a travaillé dur pour se réhabiliter et démarrer sa première saison avec le .

Plus d'équipes

La date de retour initiale du joueur de 29 ans devait être contre en Ligue des champions, mais Hazard a été en mesure de revenir encore plus tôt que cela, sachant qu'il souhaitait même participer au récent derby de Madrid.

L'article continue ci-dessous

Jamais auparavant Hazard n'avait été contraint de passer un laps de temps aussi important sur le flanc. L'ancien lillois a raté 16 matchs pour le Real Madrid toutes compétitions confondues, ce qui a été un choc à Valdebebas, car le pronostic initial était qu'il ne manquerait pas plus de 10 jours.

Zinedine Zidane commençait à peine à voir Hazard trouver ses marques dans le système du Real Madrid lorsque cette dernière blessure s'est produite, et on pense qu'il sera en mesure de fournir l'étincelle offensive qui manquait au merengue alors que la course au titre de La Santander s'approche du sprint final.

Marca affirme que l'ancien joueur des Blues pourrait jouer 30 minutes face au Celta, mais tout dépendra des circonstances de la rencontre.