Thiago Silva : "Haaland est motivé, mais nous aussi"

Thiago Silva respecte le buteur du BvB, mais ne le craint pas comme il l'a confié depuis Amiens.

Le PSG a signé un match nul au scénario assez impobable à Amiens samedi. Le club parisien a été mené 3-0 avant de réaliser une remontada épique pour un score final de 4-4.

Au terre du match et alors que le duel face au BvB en 8es de finale aller de se profile, le capitaine parisien s'est exprimé au sujet de la menace Haaland.

« Il marque beaucoup de buts. Neuf buts en six matchs, c’est incroyable, c’est énorme!, confesse le capitaine Parisien. J’espère qu’on saura être attentifs et qu’il ne marquera pas contre nous, mais plutôt après en championnat (sourire). Mais pour nous, c’est magnifique de jouer contre un joueur comme ça, surtout qu’il vient de commencer sa carrière. Il est très motivé, mais le PSG aussi », a confié Silva au terme du match dans des propos relayés par RMC.

« Si on a peur? Non pas peur, mais on a beaucoup de respect. J’ai vu le match hier, ils ont beaucoup de qualité devant, ils ont marqué quatre buts, avec une technique incroyable, des mouvements difficiles à combattre. Mais si on est ensemble, on peut faire un bon match là-bas. Avec beaucoup de respect pour ces joueurs, qui sont des phénomènes », a ajouté le défenseur brésilien.