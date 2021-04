Real Madrid - Dix ans après ses débuts, Nacho toujours en plein rêve

Dix ans après ses débuts en avril 2011, le défenseur central s'apprête à affronter le Betis ce samedi soir (21h). Pas peu fier de son parcours...

Formé au Real Madrid, Nacho est un amoureux du club. Dix ans après ses débuts en avril 2011, le défenseur central s'apprête à affronter le Betis Séville, ce samedi soir (21h). Pas peu fier de son parcours exemplaire et de la décennie passée dans son club de coeur, l'international espagnol a accordé une interview à RealMadrid TV.

"Je suis un amoureux du football et je garde toutes les choses qui peuvent avoir de la valeur pour moi dans le futur. Les crampons du jour de mes débuts, le ballon signé par l'entraîneur et tous les joueurs, ce sont des choses que je conserve. Tout joueur, quand il est petit, a le rêve de débuter avec l'équipe première. Ce jour-là, j'avais les jambes en coton et beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Je me rappelle qu'au bout de 15 minutes, j'avais des crampes dans les jambes", s'est souvenu le défenseur.

"Je ne conçois pas ma vie sans être dans ce club"

Aujourd'hui, Nacho ne veut pas entendre parler d'une vie loin de la Maison Blanche. "Je ne conçois pas ma vie sans être dans ce club. Autant ma famille que moi, nous croyons que le Real Madrid nous a tout donné depuis que nous sommes tous petits. Réaliser le rêve de pouvoir être avec l'équipe première est quelque chose que j'ai toujours voulu. Maintenant que je suis ici, je réalise mon rêve chaque jour et à chaque match que je joue", a expliqué le natif de la capitale espagnole, très attaché à cette ville.

"Le Real Madrid m'a tout donné. Je dis que c'est également ma famille et je ne peux pas imaginer ma vie sans le Real Madrid. Il m'a tout enseigné : l'éducation, les valeurs, savoir gagner et savoir perdre. Ce n'est pas qu'un club de football, mais une famille. Je suis très reconnaissant d'être ici et de continuer à faire partie de cette grande équipe. J'espère que j'y resterai encore bien des années", a ensuite déclaré Nacho, qui cumule plus de 200 matches joués sous les couleurs du Real Madrid.

"Le maillot des 200 matchs m'a procuré une grande joie, ceux des 100 et des 50 également. C'est comme si on franchissait des étapes, on voit que l'on reste au Real Madrid, c'est là où je veux être. On y grandit comme joueur et comme personne. C'est une bonne chose, cela donne de la valeur au travail fait durant bien des années. Cela permet d'aller de l'avant, l'envie est encore plus grande d'obtenir d'autres maillots comme ceux-là", a-t-il affirmé. Désormais âgé de 31 ans, il lui reste encore quelques années...