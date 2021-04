PSG - Kean : "J'ai réalisé à quel point nous avions grandi après le Bayern"

L'attaquant parisien, prêté cette saison dans la capitale, souligne les progrès réalisés par l'équipe, encore en lice pour un triplé historique.

Arrivé en prêt en début de saison pour être utilisé comme doublure de Mauro Icardi, Moise Kean réalise une très belle saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, lui qui totalise 18 buts toutes compétitions confondues. L'international italien a même profité des blessures et de l'irrégularité de l'Argentin pour être très régulièrement titulaire depuis son arrivée.

Dans un entretien accordé à la Gazetta dello Sport, l'ancien de la Juve et d'Everton s'est confié sur la progression de son équipe, à la lutte pour remporter la Ligue 1, la Coupe de France, mais aussi la Ligue des champions, avec une demi-finale aller dès mercredi face à Manchester City.

"Après le match du Bayern, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi. Je l'ai ressenti à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. Nous avons beaucoup changé depuis le début de l'année", a confié l'international italien.

"Maintenant, nous sommes en demi-finale, mais nous n'avons pas le sentiment d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Tout est possible maintenant." En cas de qualification aux dépens de l'équipe de Pep Guardiola, ce sera soit le Real Madrid soit le Chelsea de Thomas Tuchel sur leur route en finale.

Débarqué dans un secteur offensif impressionnant muni notamment des deux joueurs les plus chers du monde Neymar et Kylian Mbappé, Kean est admiratif du talent de ses deux coéquipiers.

"Ce sont les deux attaquants les plus forts qui existent, assure-t-il. Ils sont jeunes aussi, donc on est sur la même longueur d'onde. J'ai toujours rêvé d'arriver au sommet, de jouer à un haut niveau. Jouer avec eux est génial."

En quelques mois en France, le jeune attaquant a déjà connu deux entraîneurs. Mais semble se plaire sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui a pris la succession de Tuchel début janvier. "C'est un très bon entraîneur. Il vous fait travailler dur mais il sait pourquoi, il essaie de donner confiance à tout le monde", détaille l'intéressé.

"Et c'est la chose la plus importante, du moins celle que je recherchais. Il ne regarde pas l'âge, seulement les valeurs sur le terrain. Et cela m'a beaucoup aidé à grandir."

Enfin, Kean ne se prononce pas sur son avenir, lui qui est prêté sans option d'achat par Everton mais qui sait que Paris aimerait bien le voir rester : "Je ne sais pas. On verra."