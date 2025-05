Real Madrid : Deux remplaçants trouvés pour Modric

Real Madrid vs Real Sociedad

Le départ de Luka Modric du Real Madrid est désormais confirmé cet été, et les préparatifs sont en cours.

Un remplaçant sera probablement nécessaire pour le Croate, et plusieurs joueurs ont commencé à être envisagés pour ce poste.

Le Real Madrid vise Enzo Fernandez et Ezequiel Palacios

Ces derniers mois, le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez a été évoqué par le Real Madrid, et Cadena SER a confirmé qu'il était considéré comme un successeur potentiel de Modric. Les Merengues étaient intéressés par lui avant son transfert lucratif en Premier League après la Coupe du monde 2022, et quelques années plus tard, ils pourraient enfin mettre la main sur lui.

Mais Chelsea rendant le départ d'Enzo très difficile, la tâche s'annonce difficile pour le Real Madrid. Dans ce contexte, ils envisagent également un autre joueur : un autre international argentin, Exequiel Palacios.

L'article continue ci-dessous

Palacios est un joueur que Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid, connaît bien, ayant travaillé ensemble au Bayer Leverkusen ces dernières années. Mais ce transfert pourrait également s'avérer complexe, car Manchester City serait intéressé par son arrivée en Premier League.

Le nouveau milieu de terrain serait l'une des quatre nouvelles recrues estivales.

Le début du mercato estival a déjà été chargé pour le Real Madrid, avec la signature de Dean Huijsen déjà confirmée. Trent Alexander-Arnold sera le prochain, et l'on souhaite également conclure un accord pour Alvaro Carreras avant le début de la Coupe du Monde des Clubs.

Il est fort probable qu'un nouveau milieu de terrain rejoigne l'équipe avant son départ pour les États-Unis, mais étant donné que Chelsea participe également à la compétition, Enzo n'arriverait probablement pas en juin. De ce fait, Palacios pourrait avoir plus de chances de rejoindre le Santiago Bernabéu.