Real Madrid, deux joueurs en danger à cause de Xabi Alonso

De nombreux changements s'annoncent au Real Madrid cet été, qui s'apprête à entrer dans une nouvelle ère.

Xabi Alonso remplace Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur principal, et plusieurs recrues sont également prévues.

Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont déjà signé, et seront bientôt rejoints par Alvaro Carreras et Franco Mastantuono. Tous quatre seront des joueurs importants la saison prochaine, et ce sera particulièrement le cas pour l'ancien défenseur de l'AFC Bournemouth.

Dean Huijsen sera titulaire régulier du Real Madrid en 2025-26

Huijsen a snobé des clubs comme Chelsea et Liverpool pour rejoindre le Real Madrid, qui a activé sa clause libératoire de 50 millions de livres sterling. En récompense, il sera titulaire régulier au Santiago Bernabéu, comme le rapporte Diario AS.

La direction du Real Madrid et le staff d'Alonso s'accordent à dire que Huijsen, dont le départ n'était pas prévu cet été, sera un titulaire permanent en défense centrale. De ce fait, des doutes planent sur les titularisations d'Antonio Rudiger et d'Eder Militao.

Rüdiger a été omniprésent au Real Madrid lors de la saison 2024-25, notamment en raison des blessures de longue durée de Militao et de David Alaba, qui ne sera que remplaçant la saison prochaine. Mais il risque désormais de perdre sa place de titulaire habituel, tout comme l'international brésilien.

Il reste à déterminer si Alonso jouera avec quatre ou cinq défenseurs. Il est possible que Rudiger et Militao soient tous deux titulaires si trois défenseurs centraux sont utilisés, mais il ne faut pas oublier que Raúl Asencio sera également en lice pour être titulaire après une première saison impressionnante avec le Real Madrid.