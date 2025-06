Real Madrid : Deux joueurs à vendre en urgence

Le Real Madrid a été très actif sur le marché des transferts ces dernières semaines, et l'effectif devrait bientôt accueillir 4 nouveaux joueurs.

Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold sont dans l'effectif pour la Coupe du Monde des Clubs, et plus tard cet été, ils devraient être rejoints par Alvaro Carreras et Franco Mastantuono.

Cette affaire a été passionnante pour les supporters du Real Madrid, mais elle signifie également qu'une vente importante sera nécessaire pour équilibrer les comptes, comme l'a révélé Javi Herráez à Cadena SER.

Quelqu'un va partir. Ce qui s'est passé la saison dernière est une première. L'arrivée de Kylian Mbappé et le départ de plus personne ne s'étaient jamais produits auparavant. Si l'on fait une rapide compilation des joueurs partis à l'arrivée d'un autre, on trouve des cas comme celui de Di María, qui était un grand joueur, mais qui a quitté le club à l'arrivée de James Rodríguez. Ou encore celui de Mesut Özil, parti à l'arrivée de Gareth Bale.

« Cela a toujours été le cas, sauf l'année dernière, lorsque Mbappé est arrivé et que personne n'est parti. Cette année, il faut que quelqu'un sorte. Et pas seulement un joueur, mais un ou deux autres, car avec ce que l'on économise sur des joueurs comme Lucas Vázquez ou Modric, je ne compte même plus Vallejo, ça n'en vaut pas la peine. Il faut donc que quelqu'un sorte. »

Selon les informations, l'un des deux grands joueurs qui quitteront le Real Madrid cet été serait Rodrygo Goes ou Eduardo Camavinga. Le premier est fortement pressenti pour un départ, et des clubs comme Arsenal seraient très intéressés par son recrutement. Il est le favori, notamment grâce à l'arrivée d'Arda Guler à un rôle plus important et à l'arrivée de Mastantuono.

Camavinga constituerait un départ surprise, même si ses difficultés ces 12 derniers mois ont suscité des inquiétudes au Real Madrid. Il pourrait donc être transféré, surtout si un autre milieu de terrain axial arrive plus tard cet été.