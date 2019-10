Real Madrid-Club Bruges 2-2, le Real déçoit encore en Ligue des champions

Le Real voulait se relancer en Ligue des champions après sa défaite initiale face au PSG, mais a trébuché face à Bruges à domicile.

Le Real, qui vient d'enchaîner trois matches sans prendre de buts, en a pris un à domicile dès la 9e minute face à un adversaire supposé plus modeste ce mardi soir.

Vanaken lance Tau à l'entrée du rectangle gauche qui d'un centre rasant trouve Dennis qui marque de manière peu académtique pour le 1-0. Stupeur et tremblements à Bernabeu qui verra ses protéger encaisser un second but juste avant le repos.

Et cette fois, c'est Modric qui est incriminé avec une passe peu attentive vers Nacho. Dennis, attentif à cette mésentente, en profite pour tromper de nouveau Courtois pour le 0-2, qui sera d'ailleurs le score au repos.

L'avenir européen du Real est déjà compromis et c'est au capitaine Ramos de réagir. Ce dernier profite d'un service de Benzema pour tromper Mignolet d'une reprise qui fait mouche. Bruges continue de s'offrir des opportunités alors qu'Alphonse Areola est entré au repos pour remplacer Courtois dans les buts. Le Belge souffrant de maux de ventre.

Une indigestion communiquée aux supporters madrilènes en tribunes, même si Casemiro égalisera d'une belle tête à 5 minutes du terme alors que Vormer avait été éxpulsé juste avant après une vilaine faute sur Vinicius.

Ramos s'offrira une grosse opportunité en toute fin de match, mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, et le Real déçoit encore en C1.