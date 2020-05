Real Madrid, Ceballos défend Bale

La star galloise est très appréciée par ses coéquipiers, même si des doutes subsistant quant à son avenir à long terme au club.

Dani Ceballos a défendu l'attaquant du , Gareth Bale, disant aux personnes critiquant le Gallois de regarder la finale de la 2018 s'ils ne lui font plus confiance. Gareth Bale a continué d'être lié à un départ de Santiago Bernabeu, United serait intéressé si le club de est racheté. Alors que Ceballos - prêté à par le Real Madrid - pense que Gareth Bale conviendrait à la Premier League, il a rappelé à ceux qui le critiquent les exploits du joueur de 30 ans en finale de la Ligue des champions 2018.

Gareth Bale est sorti du banc pour marquer un doublé, dont un superbe coup de tête, lors de la victoire 3-1 de Madrid sur à Kiev. "C'est un championnat qui serait plutôt bon pour lui, mais c'est un joueur fondamental pour Madrid", a déclaré Ceballos à Deportes Cuatro. "N'oublions pas tout ce qu'il a donné au club. Celui qui ne lui fait pas confiance, doit le regarder jouer en finale de la Ligue des champions. Il en a donné assez au club."

"J'ai un contrat avec le Real Madrid"

Gareth Bale a remporté quatre Ligue des champions et une parmi de nombreux autres honneurs depuis son arrivée à Madrid en provenance de en 2013. Dani Ceballos, quant à lui, espère toujours réussir au Real Madrid malgré son récent prêt à Arsenal. Le joueur de 23 ans a rejoint la Premier League en juillet pour un prêt d'une saison, et il a fait 24 apparitions avant la suspension de la campagne en raison de la pandémie de coronavirus.

L'international espagnol est lié au Real Madrid jusqu'en 2023 et il est impatient de tenter sa chance avec le cador de la . "Je suis heureux et j'ai un contrat avec le Real Madrid", a déclaré Ceballos. "J'ai 23 ans, je n'ai pas passé mes meilleures années. Maintenant, je me sens beaucoup plus joueur et je suis prêt à relever tous les défis qui se présenteront à moi". Dani Ceballos a rejoint Madrid depuis le Real Betis pour un montant de 18 millions d'euros en juillet 2017.

L'Espagnol a récemment révélé qu'il était sur le point de revenir en Liga en janvier avec un club particulièrement désireux de le faire entrer. "Oui, mon agent m'a parlé de l'intérêt des autres équipes mais je n'ai pas joué parce que je revenais d'une blessure", a déclaré Ceballos à El Chiringuito de Jugones. "J'ai commencé à m'entraîner et à changer ma situation. Au cours du dernier mois et demi, je me suis senti important. Je connaissais l'intérêt de Valence."