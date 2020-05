Real Madrid - Sergio Ramos s'interroge face aux huis clos...

Le capitaine du Real Madrid estime qu'il est impossible de faire des projections sur la fin de saison, tant les huis clos vont tout changer.

"J'ai hâte de jouer à nouveau, de revenir à la compétition, jouer la et la Ligue des Champions. J'ai cette envie de terminer la saison avec un titre, mais nous devons d'abord attendre. Et les gens qui connaissent tout cela prendront les décisions appropriées", avait déclaré Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, fin avril, souhaitant reprendre la compétition et prouver au monde la valeur de l'équipe de Zinédine Zidane en réalisant une fin de saison à succès.

Si la compétition devrait bien reprendre en , où la reprise du championnat est espérée à partir du 12 juin prochain, Sergio Ramos estime toutefois que les huis clos qui devront s'appliquer faussent complètement l'équité. De ce fait, le voilà moins confiant pour la réussite de la Maison Blanche...

"Faire une prédiction du résultat sans public serait un peu aventureux"

"Je connais parfaitement notre calendrier et celui de Barcelone également. Avant, je faisais ma propre comptabilité et mes propres statistiques, pour savoir si les équipes joueraient à domicile ou non, maintenant c’est différent. Les stades difficiles comme celui de Séville, où le Barça est censé se déplacer, sont maintenant bien différents car, sans supporters, nous ne savons pas s’il sera si difficile pour Barcelone d’y gagner", a expliqué l’Espagnol pour Movistar.

"Normalement, les supporters de Séville font beaucoup de bruit. Faire une prédiction du résultat sans public serait un peu aventureux. Nous avons aussi des voyages compliqués à San Sebastian et à Bilbao, mais aujourd’hui, qui sait ? Nous ne jouons pas à Bernabeu mais au stade Alfredo Di Stefano et sans public, c’est plus difficile", a ensuite ajouté l'Ibérique. Si la reprise aura forcément un léger goût d'inachevé, cela sera néanmoins le cas pour chacune des équipes.