Real Madrid, Courtois revient sur ses propos

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois revient sur ses propos qui ont agité l'Espagne.

"En , ce serait logique que soit champion mais en , ce serait injuste que le Barça soit sacré grâce à deux petits points d'avance. On a obtenu un nul chez eux et on les a battus à domicile. On leur a montré qu'on était meilleur", avait confié le portier belge à Sporza il y a quelques jours.

Des propos qui avaient fait grand bruit et sur lesquels l'ancien joueur de est revenu. "J'ai seulement affirmé que nous étions dans un meilleur moment, mais c'est mon opinion personnelle. J'ai le droit de penser que nous sommes plus forts que le Barça, même si nous sommes deux points derrière. Nous sommes le , nous luttons pour remporter tous les titres possibles. Nous nous sentons bien et tout le monde a pu récupére", a indiqué Courtois.

"J'ai confiance en mon équipe et en mes coéquipiers. Il reste encore des matchs compliqués mais je garderai cet état d'esprit. C'est un sprint final qui sera différent des autres années mais nous allons tout faire pour remporter le championnat. Je pense que tout le monde a cet objectif en tête", a ajouté le gardien du Real dans des propos acccordés à RTVE.