Real Madrid, ça se bouscule au portillon pour Isco

Marca a fait le tour des clubs susceptibles de s'offrir Isco cet hiver et ils sont nombreux.

Plusieurs clubs sont à la recherche d'un bon milieu créatif et ça tombe bien, Isco n'est plus en odeur de sainteté au Real. Tour d'horizon.

traverse une période difficile en , installé dans la moitié inférieure du tableau et ayant désespérément besoin de renforts. D'autant que pour Arsenal, et il n'y a apparemment pas de retour en arrière pour Mesut Ozil. La ligne de communication entre les Gunners et les merengue est ouverte après l'accord de prêt qui a vu Dani Ceballos déménager à Londres, et un prêt pour Isco avec l'option d'achat pourrait bien fonctionner pour toutes les parties.

Mais Arsenal est loin d'être seul sur ce dossier. Les champions d'Europe ne manquent certainement de qualité dans aucun domaine du terrain, mais ils adorent parier sur des joueurs au talent pur. Ils n'ont pas pu résister à la chance d'essayer de relancer James Rodriguez sur un prêt et on pourrait penser qu'un changement d'environnement dans une équipe offensive et fluide pourrait tirer le meilleur parti d'Isco.

Une autre destination viable de la Premier League serait . Les Toffees sont bien placés pour recruter l'Espagnol compte tenu de leur force économique et du fait que l'entraîneur Carlo Ancelotti a travaillé avec Isco au et, en fait, l'a préféré à James Rodriguez pendant son séjour à Madrid. Les bonnes relations entre Ancelotti et Madrid pourraient faciliter les négociations.

Aisé financièrement, doté d'une une équipe avec des superstars et un nouvel entraîneur en route... Le PSG est une proposition alléchante pour tout joueur, et avec une place claire dans l'équipe pour un numéro 10, les champions de pourraient facilement prendre une telle décision.

L' rêve de son premier Scudetto depuis 2011, et un joueur de La classe d'Isco augmenterait certainement ses chances.Les Italiens seraient enthousiastes, et avec Theo Hernandez et Brahim Diaz (prêt) signé depuis Madrid ces derniers temps, ils pourraient être de retour au téléphone avec Florentino Perez pour un autre accord.

Toujours en , Andrea Pirlo est Un fervent admirateur du joueur de 29 ans, et a fait une enquête à son sujet au cours de l'été d'après les médias espagnols. La Vieille Dame subit un terrible début de campagne de et la poursuite de Pirlo d'un milieu de terrain offensif créatif semble plus justifiée qu'auparavant. L'argent ne serait pas un problème pour la et des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo seraient séduisantes pour l'ancien homme de Malaga.