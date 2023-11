Real Madrid – Braga : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid reçoit Braga mercredi soir à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Le Real Madrid retrouve Braga ce mercredi soir, deux semaines après avoir disposé des Portugais à l’aller (1-2). Ce match retour s’annonce particulier pour les deux équipes qui se battent pour le même objectif.

Real – Braga… même objectif, plans différents

Avec ce match retour, le club madrilène tient l’occasion d’assurer sa qualification. Le Real Madrid fait un sans-faute en Ligue des Champions cette saison avec 3 victoires en autant de rencontres (9 pts). Incertain, Jude Bellingham n’est pas sûr de démarrer. Sans le jeune anglais, Vinicius Junior, sous le feu des critiques ces dernières heures, devrait prendre ses responsabilités. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Portugais.

Le Sporting Club de Braga a donné du fil à retordre au Real Madrid au match aller, même si cela n’a pas suffi. 3e avec 3 points après trois journées, Braga peut toujours se qualifier pour le prochain tour de la Champions League. À défaut de cela, les Portugais devraient conserver leurs chances de se retrouver en Europa League. Et cela passe par un bon résultat face au Real Madrid ce mercredi.

Horaire et lieu de match

Real Madrid – Braga

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Santiago Bernabéu

À 21h française

Les compos probables

Real Madrid : Kepa – Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Rodrygo, Joselu, Vinicius Junior

Braga : Matheus – Mendes, Fonte, Niakate, Borja – Al-Musrati, Zalazar; Djalo, R. Horta, Bruma – Banza

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid – Braga

La rencontre entre le Real Madrid et le Sporting Club de Braga sera à suivre ce mercredi 08 novembre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal+ et beIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux groupes, My Canal et beIN Connect.