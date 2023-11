Une légende du Real Madrid enfonce Vinicius

Sur toutes les lèvres en Espagne ces dernières heures, Vinicius n’a pas été épargné par une légende du Real Madrid.

Vinicius Junior défraie l’actualité ces dernières heures en Espagne. Et la raison n’est pas liée au jeu. Le Brésilien est critiqué pour son comportement jugé prétentieux par la plupart des acteurs du football. À l’instar de Carles Puyol, qui avait recadré l’ancien joueur de Flamengo, la légende madrilène, Guti, n’est pas non plus tendre avec Vinicius Junior.

Getty Images

Vinicius Junior agace

Habitué à subir les insultes racistes des supporters adverses, Vinicius ne se gêne pas pour leur répondre à son tour. Aussi, a-t-il pris l’habitude de contester les décisions arbitrales qui ne sont pas en sa faveur. Intervenant sur le plateau d’El Chiringuito, Guti a envoyé un message à l’international auriverde. « Quand tu ne le contrôles pas, quand tu quittes le jeu, quand tu n’es plus aussi décisif pour ton équipe, c’est là que le problème commence et tu dois le savoir, si tu ne le sais pas, on doit te montrer les images », lance l’ancien joueur du Real Madrid.

Une attitude qui n’arrange pas le Real Madrid

Guti estime d’ailleurs que le comportement de Vinicius nuit à son équipe. « Lorsque vous commencez à ne plus rien contrôler, que cela nuit à votre jeu et à celui de l’équipe, vous avez un problème », poursuit-il. La légende madrilène ajoute cependant que l’entraîneur et les cadres de l’équipe doivent calmer le Brésilien. « Bien sûr, l’entraîneur doit vous le dire. L’entraîneur, les coéquipiers et tout le monde », confie-t-il.

Vinicius doit se réinventer

Vinicius Junior n’est pas à ses débuts. Ces dernières saisons, le numéro 7 du Real Madrid a toujours fait montre d’un tempérament chaud et répondait à chaque fois aux provocations. Ce qui faisait moins de bruits puisque le joueur de 23 ans était toujours décisif avec les Merengues. Cette saison, Vinicius est loin de ses standards habituels avec seulement 3 buts et 2 passes décisives en 11 matchs. Pour Guti, Vinicius doit désormais se concentrer sur son rendement offensif. « Si vous faites cela pour obtenir le meilleur de vous-même, comme dans de nombreux matches l’année dernière, c’est très bien, parce que c’est peut-être une façon de vous motiver, mais quand vous ne contrôlez plus, c’est là qu’il faut changer », conclut la légende du Real Madrid.