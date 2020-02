Real Madrid, Benzema n'a plus la recette

Les buts se sont taris pour Karim Benzema. L'attaquant français marque très peu avec le Real Madrid.

Le natif de Bron n'a marqué que deux fois lors de ses 11 derniers matchs avec le . Ces deux réalisations sont venues contre le Real Saragosse en Copa del Rey et Osasuna en .

WTF - La rechute terriblement malchanceuse de Leonardo Pavoletti (Cagliari)

Mais s'il ne marque plus aussi souvent, Benzema reste la principale source de buts du Real Madrid cette saison. Gareth Bale n'est pas en forme, Luka Jovic déçoit et Eden Hazard a vu sa campagne interrompue par une blessure et vient de revenir à la compétition.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

En fait, seuls Robert Lewandowski (48 buts), Lionel Messi (45) et Kylian Mbappe (39) ont marqué plus de buts que les 35 de Benzema en 2019 dans le Top 5 des championnats européens.

Cette saison, les 18 buts de Benzema signifient qu'il est le meilleur buteur du Real Madrid dans toutes les compétitions devant Rodrygo Goes, qui culmine à sept longueurs et qui suit à la deuxième place.

Zinedine Zidane espère que son buteur pourra recommencer à retrouver régulièrement le filet avant les chocs à venir contre et Barcelone, qui vont certainement décider de la saison du Real Madrid.