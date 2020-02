WTF - La rechute terriblement malchanceuse de Leonardo Pavoletti (Cagliari)

Être victime d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou est déjà ce qui peut arriver de pire en terme de blessure pour un joueur de football professionnel, mais être victime d'une rechute à quelques jours de son retour à la compétition relève tout simplement d'une incroyable malchance. Et ce n'est pas l'attaquant italien Leonardo Pavoletti qui dira le contraire, lui qui vient malheureusement d'en faire la douloureuse expérience. Mais attention, le joueur de n'a pas fait les choses à moitié.

"Je me suis retrouvé au sol sans vraiment savoir pourquoi..."

En effet, ce n'est pas en jouant au football que celui qui a marqué pas moins de 29 buts en 69 rencontres sous les couleurs des pensionnaires de s'est blessé de nouveau. Ni même en faisant du sport d'ailleurs. Non, c'est bel et bien en s'amusant avec ses amis à la sortie d'un restaurant... Terrible.

Alors qu'il était sur le point de revenir, Leonardo Pavoletti a en effet senti son genou lâcher alors qu'il plaisantait avec ses amis, comme il l'a confié lors d'une conférence de presse ce mercredi. "Nous sommes sortis du restaurant, nous commençons à plaisanter et à nous pousser les uns les autres. J'ai senti mon genou céder et je me suis retrouvé au sol sans vraiment savoir pourquoi... Ce n'était que de la malchance", a-t-il raconté. Saison terminée...