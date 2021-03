Même le Real Madrid ne voudrait pas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo de retour à Madrid pour des retrouvailles émouvantes ? Non, il y a un hic.

Les médias espagnols se sont engouffrés dans la brève suite à l'indigente élimination de la Juve en 8es de finale d la Ligue des Champions face à Porto, évoquant un retour au bercail de Cr7.

Largement critiqué, notamment par d'anciens joueurs de la Juve ou encore par l'ancien président du club piémontais Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo serait ainsi prêt à effectuer son grand retour au Real Madrid.

Mais d'après une indiscrétion de la radio Cadena COPE ce samedi, cet intérêt n'est pas réciproque.

La radio maintient ainsi qu'il existe des tractations entre les dirigeants merengue et l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, mais dément formellement un intérêt concret du champion d'Espagne pour son ancienne vedettes, pour des raisons pécuniaires.

L'article continue ci-dessous

Le Covid_19 est passé par là et a considérablement amoindri la capacité du Real à, investir sur le salaire de Cr7, évalué à plus de 30 M€ par an.

Dans cette optique, les dirigeants merengue préféreraient investir sur des vedettes plus jeunes, à l'instar d'Erling Håland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), sans oublier Eduardo Camavinga (Rennes).

Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus se rapproche après que Porto a éliminé les Turinois de la Ligue des Champions en 8es de finale. La superstar n'a pas aidé l'équipe de Serie A à remporter le titre européen, l'un des objectifs majeurs fixés lorsqu'il a rejoint le club en 2018. Désormais, le Corriere dello Sport est allé jusqu'à mettre un prix sur Cristiano, affirmant que la Juventus lui permettrait de partir pour 29 millions d'euros.