Real Madrid - Bayern Munich : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich, ce mercredi, au match retour des ½ finales de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

La seconde demi-finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA a lieu ce mercredi 8 mai 2024. Après le premier choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, mardi, le Real Madrid et le Bayern Munich ce mercredi après le nul (2-2) à l’aller à l’Allianz Arena. Le Santiago Bernabéu servira de cadre à ce choc entre les deux géants habitués des grands rendez-vous.

Real Madrid - Bayern, qui pour retrouver Dortmund ?

Tombeur de Manchester City, le Real Madrid rêve d’une place en finale de Ligue des champions. Club le plus titré de la Coupe aux grandes oreilles, la Maison Blanche vise un quinzième titre en la matière. Après la manche aller à l’Allianz Arena face au Bayern Munich (2-2), la formation dirigée par Carlo Ancelotti profitera de son Santiago Bernabéu et de son douzième homme pour être à Wembley, le 1er juin prochain. Vinicius Junior et ses partenaires sont en très grande confiance avant ce choc après avoir battu Cadix (3-0) en championnat, samedi.

De son côté, le Bayern Munich, sextuple vainqueur de Ligue des champions, envisage de remporter son septième trophée. Même si le match nul (2-2) à domicile compromet les chances du club bavarois de s’en sortir au Bernabéu, Thomas Tuchel et ses hommes croient quand même la possibilité d’être en finale. Mais les Bavarois arrivent en Espagne après un weekend décevant. Le Bayern Munich a été corrigé par Stuttgart (3-1), samedi, en championnat allemand.

Horaire et lieu de match

Real Madrid – Bayern Munich

½ finale retour/Ligue des champions

Lieu : Santiago Bernabéu

A 21 heures française

Les compos probables du match Real Madrid – Bayern Munich

Real Madrid : Lunin - Mendy, Rüdiger, Nacho, Carvajal - Tchouameni, Kroos, Valverde - Bellingham - Vinicius Jr., Rodrygo

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, de Ligt, Dier, Kimmich - Goretzka, Laimer - Musiala, Müller, Sané - Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid – Bayern Munich

La rencontre entre le Real Madrid et le Bayern Munich sera à suivre ce mercredi 8 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.