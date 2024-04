Real Madrid - Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid reçoit le Barça dimanche pour le compte de la 32e journée de Liga. Les dernières infos ici.

C’est l’heure du plus grand match de la saison en Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone seront aux prises dans un énième classico à l’occasion de la 32e journée de Liga, dimanche soir. Une rencontre qui, comme d’habitude, va offrir une belle confrontation pour le plus grand plaisir des fans du football et du championnat espagnol.

Real Madrid – Barcelone, le match qui va sceller le sort de la Liga

Après sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City mercredi, le Real Madrid est de retour aux affaires courantes sur la scène domestique. Et c’est son principal et éternel rival, le FC Barcelone, qui se dresse sur le chemin du club merengue. Ce classico pourrait permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de sceller définitivement le sort de la Liga en cas de victoire contre les Blaugranas, dimanche. Le Real Madrid (1er, 78pts) prendrait alors onze points d’avance sur le Barça (2e, 70pts). Le club merengue peut d’ailleurs s’appuyer sur sa bonne dynamique actuelle (quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matchs TTC).

De son côté, le Barça ne rencontre le Real Madrid au meilleur moment. Si le club azulgrana va bien en championnat avec quatre victoires et un nul sur les cinq dernières rencontres, il vient de vivre une désillusion. Le FC Barcelone a notamment été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions après s’être incliné 1-4 face au PSG à domicile. Toutefois, le Barça sait se transcender à chaque confrontation contre le Real Madrid et voudra bien se racheter auprès de ses supporters. Ce classico restera à coup sûr dans les annales du football espagnol.

Horaire et lieu du match

Real Madrid – Barcelone

32e journée de Liga

Lieu : Estadio Santiago Bernabeu

A 21h française

Les compos probables du match Real Madrid - Barcelone

Real Madrid : Lunin ; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy ; Valverde, Camavinga, Kroos ; Bellingham ; Vinicius, Rodrygo

Barcelone : Ter Stegen ; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo ; Gündogan, Christensen, F de Jong ; Pedri, Lewandowski, Raphinha

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid – Barcelone ?

La rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera à suivre ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.