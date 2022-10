Real Madrid : Aucun but depuis août - la disette de Benzema est-elle inquiétante ? La réponse de Carlo Ancelotti

L'Italien affirme que le Real Madrid n'a aucune inquiétude en ce qui concerne Karim Benzema, malgré le fait que l'attaquant ne marque plus.

A douze jours du Ballon d'Or, Karim Benzema disputait son deuxième match de la saison en Ligue des champions, le premier ayant été très court pour lui puisqu'il était sorti sur blessure face au Celtic Glasgow. L'international français, grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or et adoubé par son principal concurrent, Sadio Mané, a été bon mais n'a pas marqué lors de la victoire des Merengue face au Shakhtar Donetsk.

Aucun but depuis le 28 août

Le capitaine du Real Madrid a trouvé le chemin des filets à 44 reprises, toutes compétitions confondues, la saison dernière, avec une série de performances remarquables qui ont contribué de manière significative au triomphe en Liga et en Ligue des champions de son club. Karim Benzema a souffert d'une blessure musculaire cette saison, ce qui l'a contraint à rester sur la touche à trois reprises, mais il n'a pas non plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 août, ses quatre dernières sorties s'étant soldées par un échec dans le dernier tiers.

Mercato - PSG : Une bombe lâchée sur le non départ de Kylian Mbappé au Real Madrid

En effet, l'attaquant français a manqué de réussite face au Shakhtar ce mercredi soir, parvenant toutefois à réaliser une prestation aboutie dans le jeu, se muant en numéro 10, tandis qu'il avait raté un penalty le week-end dernier lors de son retour à la compétition face à Osasuna. Pour autant, Carlo Ancelotti n'est pas inquiet pour son attaquant.

"Benzema a fait une performance complète"

L'Italien a préféré se montrer rassurant en conférence de presse après le succès face à Donetsk : "Il se sent bien et a été crucial grâce à sa qualité et son positionnement. Il a fourni une performance collective et a été présent dans la surface de réparation. Il n'a pas marqué de but, mais c'est la dernière chose sur laquelle nous nous concentrons. Sa condition s'est beaucoup améliorée et il a réalisé une performance complète."

INFO GOAL - Mercato : Erling Haaland n'a pas de clause pour rejoindre le Real Madrid

Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Karim Benzema ne tardera pas à retrouver le chemin des filets. Le Français a certainement un peu la tête au Ballon d'Or et est encore à la recherche de sa meilleure condition physique après sa blessure. Désormais, Karim Benzema va se tourner vers le prochain rendez-vous du Real Madrid samedi contre Getafe où il espère retrouver le chemin des filets.