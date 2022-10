INFO GOAL - Mercato : Erling Haaland n'a pas de clause pour rejoindre le Real Madrid

A la connaissance de GOAL, il n'y a pas de clause d'exclusivité dans le contrat du Norvégien pour qu'il parte chez les Merengue.

Y a-t-il différentes clauses dans le contrat qu'Erling Haaland a signé avec Manchester City ? La réponse est un oui catégorique. Il y en a, il y en a plusieurs, ils ont des exigences, des natures et des contextes différents. Cependant, comme GOAL l'a appris, il n'y a pas de clause de résiliation spécifique dans le contrat de Haaland qui lui permettrait de rejoindre le Real Madrid en cas d'intérêt de ce dernier à signer le joueur.

En fait, et contrairement à certains rapports des médias, GOAL peut également assurer que, en plus de l'absence de clause spécifique liant le joueur au Real Madrid, il n'y a pas de clause exclusive qui permettrait au Real Madrid de signer Haaland pour une somme inférieure à celle que d'autres clubs devraient payer s'ils voulaient signer la "bête" viking.

Les chiffres du contrat de Haaland avec Man City

Le transfert estival d'Erling Haaland à Manchester City a été forgé sur les chiffres et les conditions suivantes : Tout d'abord, Manchester City a versé au Borussia Dortmund une somme d'argent s'élevant à 60 millions d'euros, soit le montant de sa fameuse clause de résiliation (pendant de nombreux mois, on a spéculé que cette clause était de 75 millions et finalement, elle était de 60 millions). Deuxièmement, les Cityzens ont conclu un contrat de cinq ans avec Haaland.

Troisièmement, Erling Haaland a signé un contrat de cinq ans, avec un salaire de 20 millions d'euros nets par saison, plus d'autres bonus. Quatrièmement, au total, Haaland recevrait environ 200 millions d'euros bruts pour 5 saisons. Et cinquièmement, dans cette opération de transfert, les commissions versées se sont élevées à 30 millions d'euros bruts, 50% pour chaque partie, entre le père du joueur et son agence.

Le Real Madrid était la troisième option de Haaland

Il y a quelques jours, le journal britannique The Times a publié une déclaration d'Alfie Haaland, le père de l'attaquant norvégien, dans le cadre du documentaire "Haaland, la grande décision", dans lequel il explique le processus de sa décision de quitter Dortmund et ses priorités au moment de choisir une équipe.

"Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid en numéro trois, le Paris Saint-Germain en numéro quatre...", a expliqué le père de la star norvégienne. Le Real Madrid n'aura pas de traitement de faveur de la part du clan Haaland et devra batailler pour s'attacher les services du Norvégien dans le futur.