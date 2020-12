Real Madrid - Atlético Madrid (2-0) : Le Real n’a laissé que des miettes et revient sur l’Atlético

Dans le derby madrilène, le Real Madrid a fait sa loi face à son voisin et relance la course à la première place, en revenant à trois points.

On dit souvent que tout va très vite dans le football et le en est le parfait exemple. Il y a deux semaines, les Merengue s’inclinaient à domicile face à Alavés puis contre le Shakhtar et semblaient s’enfoncer dans une crise dont Zinedine Zidane n’allait pas s’en sortir. En l’espace de dix jours, les coéquipiers de Karim Benzema ont complètement renversé la tendance : ils sont désormais qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec en prime la première place du groupe et viennent de se relancer dans la course au titre.

Parler de titre après seulement douze journées est bien entendu précipité mais qui aurait pu dire après Alavés que le Real Madrid allait être celui qui allait mettre à mal la domination de l’Atlético depuis le début de la saison. Pourtant, deux victoires plus tard contre le (1-0) et ce samedi soir face aux Colchoneros, ils ne sont plus qu’à trois points de la première place. Les Merengue ont d’ailleurs livré leur meilleure prestation de la saison et au meilleur des moments.

Dans son duel avec Diego Simeone, Zidane en est sorti vainqueur sans contestation possible. Comme à son habitude, l’entraineur français n’est jamais meilleur que quand il est discuté, poussé vers la sortie. Pourtant, on ne peut pas dire qu’il fasse des miracles, lui qui s’appuie toujours sur les mêmes cadres. Est-ce seulement psychologique ? Ce n’est pas Zidane qui dira le contraire et la bonne passe madrilène s’explique aussi par le retour de blessure de Sergio Ramos.

Les cadres du Real au rendez-vous

En face, l’ est retombé dans ses travers de ses dernières saisons. Le jeu attrayant proposé dans cette première partie de saison n’a été qu’un lointain souvenir. Les Colchoneros ont d'abord cherché à bien défendre mais ont surtout été muselé par le pressing adverse, empêchant Luis Suarez et Joao Felix de se mettre en évidence.

Dominateur, le Real Madrid a fructifié sa temps fort grâce à une tête de Casemiro au quart d’heure de jeu. Incapable de se montrer offensif, les hommes de Simeone ont dû attendre le retour des vestiaires et un triple changement pour mettre en danger Courtois. Le gardien belge n’a rien eu à faire de tout le monde mais il a su se montrer décisif à deux reprises, quand le moment le demandait.

S’il a vu Lemar gâcher une belle occasion (54eme), l’ancien de a sorti une parade de grande classe sur une tête de Saul Niguez (81eme). Sans son portier, le Real Madrid aurait pu douter en voyant son voisin relancer le match malgré le csc d’Oblak sur une volée de Carvajal juste après l’heure de jeu (2-0, 63eme). Mais, on dit souvent que les grands joueurs sont présents dans les grands matches. A l’image de Courtois, c’est tout le Real Madrid qui a été à la hauteur de ce derby.