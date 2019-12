Real Madrid-Athletic Bilbao (0-0), le Real rate le coche

Le Real Madrid était opposé à Bilbao ce dimanche pour tenter de rattraper le Barça au classement, mais s'est cassé les dents face à l'Athletic.

Le Real domine d'emblée, mais a du mal à trouver la faille. Pas attaqué, Toni Kroos se faufile entre trois défenseur et frappe sur la transversale du gauche à la 20e minute. Bilbao rétorque quelques instants plus tard avec un contre sur lequel Iñaki Williams sollicite Thibaut Courtois. Le portier belge répond présent pour détourner en corner.

Le Real insiste et se procure quelques opportunités par le très remuant Vinicius notamment. Mais le jeune brésilien a du mal dans le dernier geste. Juste avant le repos, Bilbao croit marquer, mais Kodro est signalé hors-jeu après avoir battu Courtois d'un tir en lucarne.

La seconde période ressemble beaucoup à la première avec Unai Simone qui bloque d'emblée une tentative de Benzema alors que le Real a du mal à trouver la faille. Et face aux combinaisons et à la possession madrilènes, Bilbao oppose un jeu direct et de la férocité dans les duels. De quoi gêner considérablement les merengue.

L'article continue ci-dessous

Le Real a beau s'acharner, l'Athletic défend très bien. Bilbao est deuxième meilleure défense de la et ce n'est pas pour rien. Et Madrid n'y arrivera pas, le club merengue se casse les dents face au club basque et devra se contenter de ce point. De quoi ravir le Barça.