Real Madrid : Ancelotti dévoile la date de son retour !

Carlo Ancelotti quittera son poste d'entraîneur du Real Madrid à la fin de la Liga pour prendre la tête de l'équipe nationale brésilienne.

Malgré une nouvelle aventure qui l'attend, l'Italien envisage également un éventuel retour au Santiago Bernabéu.

La saison du Real Madrid n'a pas été bonne, et Ancelotti terminera sa dernière saison au club sans trophée majeur. Malgré cela, il entretient de très bonnes relations avec les dirigeants, notamment le président Florentino Perez. De ce fait, un retour futur n'est pas à exclure.

Selon Marca, il est possible qu'Ancelotti revienne au Real Madrid après la Coupe du monde 2026, date à laquelle son contrat avec le Brésil expire. Les deux parties sont prêtes à ce retour, leur pause de fin de saison étant perçue comme un « à plus tard, et non comme un adieu définitif ».

Ancelotti possède une solide connaissance du football après avoir évolué dans le milieu pendant de nombreuses années en tant que joueur et entraîneur. Il y aura donc forcément un poste qui lui conviendra à un poste plus élevé au Real Madrid. Il ne retournera très probablement pas sur le banc du Bernabéu, les dirigeants du club espérant que Xabi Alonso y restera encore de nombreuses années.

Des discussions seront menées à ce sujet, mais pour l'instant, Ancelotti se concentrera sur les deux derniers matchs de la saison du Real Madrid. Ensuite, il se concentrera sur le Brésil, où il retrouvera Paul Clement, son adjoint lors de son premier passage chez les Blancos.

Clement remplacera Davide Ancelotti au poste d'adjoint de Don Carlo, Ancelotti Jr souhaitant se lancer dans l'entraînement. Il a notamment été évoqué avec les Rangers ces dernières semaines.