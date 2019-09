Real Madrid, Alphonse Areola affiche ses ambitions : "Donner le maximum"

Prêté par le PSG au Real Madrid pour une saison, l'international français a été présenté devant les médias et a dévoilé ses objectifs.

Alphonse Areola a fait le chemin inverse de Keylor Navas. Le portier du est arrivé au lors des derniers jours du mercato tandis que l'international français a lui pris la direction du pour un prêt d'un an. Arrivé dans la capitale espagnole en milieu de semaine, Alphonse Areola a fait ses premiers pas avec le groupe merengue et a enfin pu être présenté devant la presse ce vendredi, ne cachant pas ses ambitions.

"Je suis bien, très content de commencer la saison avec une nouvelle équipe. Ça va être une bonne année. S’entraîner avec Zidane est très bon pour mon expérience, ma carrière. Je vais beaucoup en profiter cette saison. J’espère qu’on gagnera beaucoup de titres. J’ai parlé avec Rapha Varane, parce qu’on s’est vu en sélection. Il m’a dit qu’ici c’est un club merveilleux. L’effectif est très bon. On va travailler. Je sus très heureux d’être ici à Madrid. Je vais beaucoup travailler pour tout donner. Quand on me donnera ma chance, j’en profiterai et je vais tout donner sur le terrain", a indiqué le gardien français au micro de Real Madrid TV en préambule avant d'être présenté devant la presse.

Alphonse Areola a répété son bonheur de rejoindre le Real Madrid et d'évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane : "Cela a été une décision commune. Le dernier feu vert, ça a été à moi de le donner. Je sais ce que je dois faire dans ma carrière. C’était une bonne opportunité pour moi de rejoindre le plus grand club au monde. C’est une très belle porte qui s’est ouverte à moi. J’arrive dans un club entraîné par une légende. C’est une très grande fierté de pouvoir oeuvrer sous ses ordres. Mon objectif c’est de donner le maximum tous les jours à l’entraînement. Être prêt pour pouvoir être prêt quand on me donnera l’occasion de me montrer. C’est à moi d’être bon tous les jours et montrer ce que je vaux".

"A moi d'être prêt"

L'article continue ci-dessous

"Zidane m’a juste bien accueilli, m’a donné la bienvenue. Mais ce qu’il se passe entre le coach et moi ça ne sortira pas. (…) Il (Courtois) est gaucher, je suis droitier. On a tous les deux deux mains. Les premiers contacts avec lui se sont super bien passés. Il y a des opportunités dans le foot, quand elles arriveront, ce sera à moi de les saisir. J’ai un contrat de prêt d’une saison, j’arrive dans le plus grand club du monde. À moi de profiter de tout ça. Après, il y a une hiérarchie bien établie, à moi de répondre présent. J’ai l’occasion aussi de me montrer à l’entraînement. On verra", a ajouté le Français.

L'ancien gardien du PSG espère faire ses preuves quand il en aura l'occasion pour conserver sa place en équipe de France : "Ce sera à moi de donner le maximum. Après, c’est vrai que si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, ça va être compliqué avec la sélection, mais c’est à moi de tout donner. Pour l’instant, c’est un jour heureux pour moi, de pouvoir contempler l’histoire de ce club. Je ferai tout ce qu’il faudra pour être prêt. Si les choses se présentent, à moi d’être prêt. Si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, ce sera comme ça, mais on verra".

Alphonse Areola a botté en touche concernant la connexion Mbappé-Real Madrid : "La seule chose dont j’ai parlé avec Mbappé concerne sa blessure et le fait qu’il récupère vite. Ensuite, nous verrons ce que l’avenir nous réserve. Je ne vous dirai pas si nous avons parlé du Real Madrid ou non. Il a sa propre histoire, je vis la mienne et j’espère qu’elle sera grande. Pour le moment, Mbappé est à Paris, il doit se remettre de sa blessure. Nous avons chacun notre chemin, et nous verrons quand la saison prendra fin".