OFFICIEL - Alphonse Areola quitte le PSG pour le Real Madrid

Après l'arrivée de Keylor Navas à Paris, Alphonse Areola a été prêté un an sans option d'achat au Real Madrid par le PSG.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Alphonse Areola retourne en . Le gardien international français a été prêté un an au par le . Avec l'arrivée de Keylor Navas dans la capitale française, le champion du monde fait le chemin inverse.

"Le gardien de but de 26 ans est prêté au club espagnol jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt de l’international français (3 sélections), qui reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, n’est pas assorti d’une option d’achat", a indiqué le PSG.

L'article continue ci-dessous

"Après des premiers pas au sein de l’Entente Sportive des Petits Anges, dans le VIIe arrondissement de Paris, Alphonse rejoindra, en 2006, le Paris Saint-Germain. Il effectuera ensuite une partie de sa formation à l’INF Clairefontaine (2008-2009) avant de signer son premier contrat professionnel chez les Rouge et Bleu, le 3 juillet 2009, à seulement seize ans. Un an plus tard, tout en poursuivant sa formation, le natif de Paris remporte son premier trophée avec le PSG : le Championnat de U19. En 2013, Alphonse participe à ses deux premiers matches de et devient champion de France avec son club formateur avant de partir en prêt, au (2013-2014), puis au SC Bastia (2014-2015). Revenu en 2016 au Paris Saint-Germain, après un autre prêt en Espagne, à , le gardien d’origine philippine remporte 2 nouveaux titres de champion de France (2018, 2019), 2 Coupes de France (2017, 2018), 2 Coupes de la Ligue (2017, 2018) et 3 Trophées des champions (2016, 2017, 2019) pour un total de 107 matches, toutes compétitions confondues".

"Sous le maillot des équipes nationales, Alphonse a conquis 1 en U20 (2013) avant de figurer parmi les 23 Bleus vainqueurs du Mondial en (2018). Le Club souhaite le meilleur à Alphonse dans les nouveaux défis qui l’attendent désormais en Espagne".

Il sera numéro 2 au Real

Areola sera numéro 2 derrière le Belge Thibaut Courtois. Une situation que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a abordée en conférence de presse ce lundi.



"Je ne vais pas commenter les choix du PSG, ce que je sais c'est que Alphonse a répondu présent avec nous. Là il va être numéro 2 au Real, est-ce qu'il va jouer un peu ou pas, je ne sais pas... S'il ne joue pas du tout, forcément ça peut devenir problématique, mais on verra d'ici le prochain rassemblement en octobre (...) Alphonse je le savais, ça s'est fait avant, il sera là ce lundi après-midi. C'est arrivé de libérer un joueur par le passé pour la visite et la signature du contrat, mais là on ne devrait pas avoir à gérer ça."