Real Madrid : Alexander-Arnold se lâche

Alexander-Arnold a été accueilli avec enthousiasme par la presse et les supporters du Real jeudi, lorsqu'il a été présenté comme leur nouvelle recrue

Le joueur de 26 ans rejoint les Merengues en provenance de Liverpool pour 10 millions d'euros, un mois seulement avant la fin de son contrat, et commencera l'entraînement demain.

Il a été révélé qu'il porterait le nom « Trent » au dos de son maillot, avec le numéro 12. Il a expliqué cela comme une façon de simplifier les choses et a impressionné l'auditorium du Bernabéu en s'exprimant dans un espagnol presque parfait, déclarant que signer pour le club était un rêve devenu réalité.

Avant la signature du contrat, il a été rapporté que son coéquipier anglais Jude Bellingham avait tenté de convaincre Alexander-Arnold de rejoindre le club. Il a nié l'idée que cela ait influencé sa réflexion.

« Oui, on a discuté, mais ce n'était pas exactement ce que beaucoup de gens imaginent. On a beaucoup parlé de Liverpool et de Madrid, ce sont des conversations qu'on a entre joueurs, entre amis, on veut savoir comment ça se passe, bien sûr, en tant que joueur. En équipe d'Angleterre, il était le seul à le savoir. Beaucoup pensent qu'il a joué un rôle important, mais le club parle de lui-même. »

De retour à Anfield, la décision d'Alexander-Arnold a été mal accueillie. Après avoir déclaré attendre ce jour avec impatience depuis longtemps, il a nuancé en disant « ou plutôt deux semaines », tout en admettant apprendre l'espagnol depuis plusieurs mois. Alexander-Arnold a expliqué comment il avait pris cette décision.

« Être à Liverpool pendant si longtemps, vivre tout ce que j'ai vécu et savoir que tout cela touchait à sa fin, ça a toujours été une source d'émotion pour moi. Mais partir comme ça, je suis heureux, j'ai eu droit à mes adieux. La façon dont le club m'a accueilli, les supporters, je n'ai rien à redire. Les joueurs, la direction, les propriétaires, tout aussi incroyables. Ça m'a été d'une grande aide. J'ai discuté avec les propriétaires ces derniers jours, ils ont été chaleureux et accueillants, et m'ont souhaité le meilleur pour mon nouveau parcours. Ces mots du club ont été très importants pour moi.»

« J'ai réalisé tous mes rêves, Liverpool m'a permis de réaliser tout ce que je voulais. Après 20 ans là-bas, je sens que c'était le bon moment. J'ai le sentiment d'avoir mûri et d'avoir les outils pour réussir ailleurs. Cette opportunité s'est présentée, j'ai dû y réfléchir sérieusement, et c'est la décision que j'ai prise. Je pense que c'est la bonne. »

Leur nouveau latéral droit a expliqué qu'il n'avait pas hésité à partir, mais que la grande question était de savoir s'il devait partir ou non.

« Honnêtement, la question n'a jamais été de savoir où. La question était de savoir s'il fallait partir ou non. Je sais depuis longtemps que si je devais quitter Liverpool, ce serait pour le Real Madrid. Prendre cette décision n'a pas été facile, j'y étais depuis si longtemps et j'y ai participé. Il faut bien finir par prendre une décision. Pour moi, j'ai pris la bonne décision et j'en suis très enthousiaste. »