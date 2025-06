Real Madrid - Al Hilal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid affronte Al Hilal, mercredi, pour le compte de la première journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

La Coupe du monde bat toujours son plein aux Etats-Unis depuis son démarrage samedi dernier. Les rencontres s’enchainent depuis et ce sera le tour de deux mastodontes du football mondial de faire leur entrée en lice dans les prochaines heures. Ce mercredi verra, en effet, le Real Madrid, recordman de la Ligue des Champions européenne, croiser les crampons avec Al Hilal, grand nom du football asiatique, en ouverture des rencontres du groupe H.

Real Madrid, un vent de renouveau malgré une saison mitigée

Le Real Madrid entame une nouvelle phase de son histoire. Après l’annonce du départ de Luka Modrić et Lucas Vázquez, qui quitteront le club à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs, les Merengues ont accueilli plusieurs jeunes talents. Dean Huijsen, Franco Mastantuono (qui rejoindra Madrid le 15 août), Trent Alexander-Arnold ainsi que le nouvel entraîneur Xabi Alonso viennent insuffler un souffle de jeunesse et de dynamisme à l’effectif madrilène.

La saison dernière n’a pas été de tout repos pour la Maison Blanche. Malgré une deuxième place en Liga, les Madrilènes ont subi deux revers face au FC Barcelone lors des finales de la Coupe et de la Supercoupe d’Espagne. De plus, leur parcours en Ligue des Champions s’est arrêté en quart de finale, éliminés par Arsenal. Néanmoins, le Real Madrid conserve son statut de prétendant incontournable, fort de ses cinq titres en Coupe du Monde des Clubs, dont le plus récent remporté en 2022.

Al-Hilal, un outsider redoutable

Du côté de l’Arabie Saoudite, le club d’Al-Hilal vit également un bouleversement avec le remplacement de Jorge Jesus par Simone Inzaghi à la tête de l’équipe. Sous la direction du Portugais, la saison 2024/2025 avait débuté sur une note positive avec un succès en Supercoupe d’Arabie Saoudite. Cependant, les résultats se sont gâtés en fin de saison avec des défaites en demi-finale de la Ligue des Champions asiatique, ainsi qu’en quart de finale de la Coupe locale. Al-Hilal a néanmoins terminé deuxième du championnat.

Placés dans un groupe comprenant Pachuca et Salzbourg, les Saoudiens apparaissent comme les seconds favoris derrière le Real Madrid pour décrocher une qualification dans cette compétition mondiale. Avec un effectif renouvelé et un nouvel entraîneur, Al-Hilal compte bien jouer les premiers rôles lors de cette édition.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Al Hilal ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et Al Hilal sera disponible à regarder et diffuser en ligne en direct via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC à l'échelle mondiale.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Al Hilal

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. H Hard Rock Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et Al Hilal se jouera au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le mercredi 18 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde ce Mondial des clubs avec un effectif fortement amoindri. Plusieurs cadres sont présents aux États-Unis mais restent très incertains : Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ont tous effectué le déplacement malgré des pépins physiques persistants. Aucun d’eux ne devrait toutefois être aligné pour le match d’ouverture mercredi.

Le cas Antonio Rüdiger, opéré du ménisque en avril, reste flou, tandis que la jeune pépite Endrick ne devrait pas participer au tournoi après une blessure aux ischios contractée le mois dernier.

Bonne nouvelle en revanche : Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, fraîchement arrivés de Liverpool et Bournemouth, pourraient effectuer leurs premiers pas sous le maillot merengue.

Mais c’est en attaque que tous les regards seront tournés, avec Kylian Mbappé, auteur d’une première saison étincelante en Liga (31 buts en 34 matchs, Soulier d’or européen et Trophée Pichichi). Toutefois, le Français est incertain pour cette première rencontre en raison d’un épisode fébrile, et son état sera réévalué au dernier moment.

Infos de l'équipe Al Hilal

En face, Al-Hilal de Simone Inzaghi devrait rester fidèle à son 3-5-2 habituel, un système qui nécessite encore quelques ajustements de la part d’un groupe en pleine construction.

Dans les cages, Yassine Bounou devrait être titularisé, avec une défense à trois composée de Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti et Ali Al-Bulayhi pour le protéger.

Sur les ailes, João Cancelo, ex-Barcelonais, tente une course contre la montre pour retrouver la forme après avoir manqué la fin de saison. Il pourrait occuper un rôle de piston droit s’il est jugé apte.

En attaque, c’est Aleksandar Mitrović qui mènera le front offensif. Le Serbe reste sur une saison 2024-2025 impressionnante avec 28 buts en 36 rencontres, et pourrait être l’une des armes majeures d’Al-Hilal dans ce tournoi.

La forme des deux équipes

Face-à-face

RMA Dernier match HIL 1 0 0 Real Madrid 5 - 3 Al Hilal 5 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

