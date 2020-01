"Bale-Eriksen serait un échange parfait pour les Spurs"

Un ancien gardien de Tottenham pense que le club londonien ferait une très belle affaire s'il parvenait à céder Eriksen et récupérer en échange Bale.

Si le s'intéresse toujours à Christian Eriksen, un échange impliquant Gareth Bale "serait l'accord parfait pour ", a déclaré Paul Robinson.

Le meneur de jeu international danois a été très proche des Merengue par le passé. Les spéculations durant le mercato en cours suggèrent que le joueur de 27 ans, qui se rapproche de la fin de son contrat à Londres, pourrait se diriger vers l'Inter et la Serie A. Cependant, aucun accord n'est en place et la porte reste ouverte pour que d'autres puissent se concrétiser. Parmi elles, celle qui verrait Madrid revenir la course pour un milieu de terrain créatif et qui a beaucoup brillé en PL depuis qu'il a rejoint les Spurs d' en 2013.

Si une approche est faite depuis la capitale espagnole, Robinson aimerait voir Jose Mourinho faire une demande pour récupérer Bale en échange. L'attaquant international gallois ne serait plus en odeur de sainteté à Santiago Bernabeu et un retour en est envisagé depuis un certain temps en ce qui le concerne. L'opportunité idéale d'un come-back s'est peut-être présentée, avec une possibilité réelle que le Real soit disposé à échanger Bale contre Eriksen.

"Je pense qu'ils devraient essayer de le faire s'ils le peuvent, a déclaré l'ancien gardien des Spurs à Football Insider. Je pense que si Eriksen se rend au Real Madrid, ce serait le deal parfait pour les supporters de Tottenham. Il conviendra parfaitement à Mourinho, il donnerait aussi un coup de pouce à toute l'équipe. Plutôt que d'avoir Eriksen qui ne veut clairement pas être là. Il boude et il n'est pas content, on dirait qu'il veut partir. Obtenir quelqu'un de la qualité de Bale dans le cadre d'un accord, si cela est possible, ce sera formidable."