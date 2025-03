Real Betis - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Bétis Séville vs Real Madrid

Le Real Madrid vise la tête de la Liga face à un Betis solide à domicile. Un match clé avant le choc contre l’Atlético en Ligue des champions.

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Betis ce samedi soir, avec l’objectif de reprendre provisoirement la tête de la Liga. Actuellement deuxièmes derrière le FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti sont à égalité de points avec leur rival catalan, mais devancés à la différence particulière. Face à une équipe andalouse en quête d’Europe, les Madrilènes devront être solides pour éviter un faux pas dans cette dernière ligne droite du championnat.

Le Real Madrid veut garder le rythme avant l’Atletico

Les Merengues abordent ce déplacement après une semaine intense, marquée par leur victoire 1-0 contre la Real Sociedad en demi-finale aller de la Coupe du Roi mercredi. Une rencontre où le jeune Endrick a inscrit l’unique but, confirmant ainsi les bonnes dispositions madrilènes. En Liga, le Real reste sur un succès convaincant contre Gérone (2-0), un concurrent direct, prouvant ainsi sa capacité à gérer les grandes échéances.

Ce match contre le Betis représente une étape clé avant un choc à venir face à l’Atlético en Ligue des champions. Carlo Ancelotti devra donc jongler entre la gestion de son effectif et la nécessité de prendre trois points. Avec 23 points glanés en 13 matchs à l’extérieur, le Real affiche l’un des meilleurs bilans hors de ses bases cette saison et tentera d’enchaîner. Pour cela, il pourra notamment compter sur Kylian Mbappé, de retour à la compétition après s'être fait extraire une dent de sagesse.

Un Betis solide à domicile et en quête d’Europe

Le Real Betis, de son côté, occupe la 7e place du championnat avec 35 points, à égalité avec le 6e, Rayo Vallecano. L’objectif des hommes de Manuel Pellegrini est clair : accrocher une place européenne pour 2025-2026.

Les Andalous arrivent en confiance après une victoire 2-1 contre Getafe, et ils restent sur une belle performance à domicile face à la Real Sociedad (3-0). Avec seulement une défaite sur leurs cinq derniers matchs de Liga, le Betis veut confirmer sa solidité, d’autant que l’équipe n’a perdu que deux de ses six dernières confrontations contre le Real Madrid.

Les Madrilènes restent toutefois invaincus face au Betis depuis 2020, et avec l’enjeu du titre en tête, ils chercheront à poursuivre cette série positive. Un duel tendu en perspective, où chaque point comptera dans cette course acharnée en Liga.

Sur quelle chaine suivre le match Real Betis - Real Madrid ?

La rencontre entre le Real Betis et le Real Madrid sera à suivre ce samedi 1er mars 2025 à partir de 18h30 sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Estadio Benito Villamarin

Le match se jouera au Estadio Benito Villamarin à Séville, Espagne, le samedi 1er mars, avec un coup d'envoi à 18h30, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Betis

Bonne nouvelle pour le Betis : Antony sera bien disponible après l’annulation de son carton rouge controversé reçu contre Getafe. Prêté par Manchester United, l’ailier brésilien s’est déjà imposé comme un élément clé, avec trois buts et deux passes décisives en cinq matchs, et il devrait conserver sa place sur le flanc droit.

En revanche, Pablo Fornals, Héctor Bellerín et William Carvalho restent indisponibles en raison de blessures. Abde Ezzalzouli, Marc Roca et Giovani Lo Celso sont, quant à eux, incertains et devront passer des tests de dernière minute pour déterminer leur capacité à jouer.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Côté madrilène, Jude Bellingham manquera ce match en raison d’une suspension, tandis que Jesús Vallejo et Dani Ceballos rejoignent Dani Carvajal et Éder Militão, absents de longue durée, à l’infirmerie.

Absent contre la Real Sociedad en raison d’une intervention dentaire, Kylian Mbappé devrait faire son retour dans le groupe. Thibaut Courtois et Federico Valverde, préservés lors du dernier match, sont également attendus dans le onze de départ.

Avec l’absence de Ceballos, Luka Modric pourrait retrouver une place de titulaire au milieu de terrain. De leur côté, Lucas Vázquez, Rodrygo et Ferland Mendy devraient être rappelés après avoir été ménagés en Coupe du Roi.

La forme des deux équipes

