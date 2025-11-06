Real Betis - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Trois matches, trois succès, aucun but concédé : Lyon vit un début de campagne européenne proche de la perfection. Pourtant, ce jeudi 6 novembre, les Rhodaniens débarquent dans une ambiance hostile à Séville pour y défier un Real Betis solide et porté par ses ambitions. Entre certitudes lyonnaises et intentions andalouses, ce rendez-vous s’annonce explosif, avec un enjeu clair : consolider ou fragiliser un leadership jusqu’ici sans faille. La soirée pourrait basculer dans un sens comme dans l’autre, tant les deux formations avancent sûres de leurs forces.

Un OL intraitable en Europe

Lyon surprend et impressionne depuis le début de la Ligue Europa. Alors que son parcours en championnat reste parfois irrégulier - comme en atteste le nul face à Brest le week-end dernier - l’équipe change totalement de visage sur la scène continentale. Concentration totale, réalisme froid, rigueur défensive : l’OL voyage avec confiance.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : trois victoires en trois sorties européennes, cinq buts marqués et aucun encaissé. Utrecht battu 0-1 pour lancer la campagne, Salzbourg dominé 2-0 ensuite, puis une copie presque similaire face au FC Bâle (2-0). Chaque rencontre a confirmé une même tendance : Lyon impose son rythme, ferme les espaces et profite de la moindre brèche pour piquer.

Même si les bookmakers ne les placent pas favoris au coup d’envoi à Séville, les Gones arrivent avec des certitudes. Une dynamique pareille ne se fabrique pas par hasard. L’OL vise une quatrième victoire consécutive pour frapper fort et presque sceller la qualification.

Betis Séville : solide, ambitieux… et dangereux à domicile

Face à eux, le Betis ne fera aucun cadeau. Cinquième de Liga avec 19 points, la formation dirigée par Manuel Pellegrini montre une belle constance depuis le début de saison. Pas de feu d’artifice offensif tous les week-ends, mais une identité claire : du sérieux, de la discipline et des individualités capables de faire basculer un match.

En Ligue Europa, le bilan reste positif avec cinq points glanés. Un nul animé contre Nottingham Forest (2-2), un déplacement bien négocié à Ludogorets (0-2), puis un partage équitable face à Genk (1-1). Le Betis ne perd pas, avance constamment et veut désormais taper un grand nom devant son public. Dans son stade, poussé par une foule ardente, il devient un adversaire difficile à battre.

Sur quelle chaine suivre le match Bétis Séville - Lyon ?

La rencontre entre le Real Betis Balompié et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 06 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Bétis Séville - Lyon

Ligue Europa - Ligue Europa Estadio de La Cartuja

La rencontre entre le Real Betis et Lyon se tiendra ce jeudi soir à partir de 21h00, heure française, au Stadio De La Cartuja de Séville.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Bétis Séville

Manuel Pellegrini devra composer sans plusieurs joueurs majeurs. Isco, touché au péroné, poursuit sa convalescence et ne reviendra pas avant plusieurs semaines, un coup dur tant son influence créative était déterminante. Même sort pour le latéral Firpo, qui ne sera pas du voyage. Dans les buts, Pau Lopez reste à l’infirmerie, laissant les gants à Alvaro Valles. Incertain en raison d’un souci de santé, Avila pourrait néanmoins faire partie du groupe si son état évolue favorablement.

Malgré ces absences, le coach pourra s'appuyer sur des atouts solides : Anthony, en pleine confiance après un doublé lors du dernier match de championnat, ainsi que Cucho Hernandez, déjà auteur de quatre réalisations en Liga. Pablo Fornals et Marc Bartra sont également opérationnels, tandis qu'Ezzalzouli pourrait être titularisé dans le couloir gauche pour apporter percussion et vitesse.

Infos de l'équipe de Lyon

À Lyon aussi, l’effectif est amputé de plusieurs éléments. Rachid Ghezzal et Hans Hateboer, non inscrits sur la liste européenne, ne pourront pas participer. Orel Mangala et Nuamah, blessés de longue date, restent indisponibles. Le jeune Fofana, révélation de ce début d’exercice avec deux buts et une passe décisive, est lui aussi à l’arrêt pour environ trois mois.

Dans les cages, Descamps revient tout juste de blessure et devrait prendre place sur le banc, Greif conservant son rôle de titulaire comme depuis la phase de groupes. Devant, l’attaquant tchèque Sulc - déjà auteur de cinq buts et une passe décisive en Ligue 1 - mènera l’attaque. Il sera épaulé par Moreira et Karabec, chargés d'animer le secteur offensif.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

BET Derniers matches OL 0 1 Nul 1 Lyon 1 - 0 Bétis Séville

Bétis Séville 0 - 0 Lyon 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

