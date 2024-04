Real – Barça, Xavi crie au vol après le Clasico

L’entraîneur du Barça est très en colère après la Clasico du dimanche perdu face au Real Madrid.

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont disputé le 257e Clasico de l’histoire, ce dimanche 21 avril. Ce match s’inscrivait dans le cadre de la 32e journée de LaLiga. Alors que les Merengues se sont imposés (3-2) devant les Catalans, l’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, crie haro après le match.

La victoire du Real est "une injustice totale", selon Xavi

C’est un nouveau revers pour le FC Barcelone après son élimination par le PSG en Ligue des champions. Les Catalans ont perdu le Clasico de la 32e journée du championnat face au Madrilènes, une défaite qui compromet les chances des Culés de croire au maintien de leur sacre. Si le pénalty provoqué par Vazquez a été critiqué, le but refusé à Lamine Yamal en l’absence de goal-line technologie fait le tour de la toile. L’entraîneur du Barça a vaillamment critiqué les décisions arbitrales de cette rencontre.

« Tout le monde l’a vu. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n’y a rien d’autre à dire. Si je parle, ils peuvent me sanctionner. Les images sont là », a d’abord lancé en conférence de presse Xavi, qui abondance dans le même sens que son gardien de but qui parlait de honte en zone mixte. « Je suis tout à fait d’accord avec lui. C’est la réalité. Il ne faut pas se taire. C’est dommage. Mon sentiment, c'est celui d’une injustice totale. Ce n’était pas une rencontre équitable. Je ne peux tromper personne, et encore moins les fans. C’est évident », a-t-il ajouté.

« Il n'y a pas lieu de se taire à ce sujet. C'est une honte qu'il n'y ait pas de goal-line technologie en Liga. Si nous voulons être le meilleur championnat du monde, nous devons utiliser la technologie », a poursuivi le technicien espagnol.

Le Real champion de LaLiga ?

Après sa victoire contre le Barça, le Real Madrid (81 points), leader, compte désormais 11 points sur son dauphin, le FC Barcelone (2e, 70 points). Sur la question de savoir si le championnat est déjà plié, le coach barcelonais estime que le Real Madrid est presque sacré champion.

« La Liga, c'est 38 matchs, et à la fin il faut les féliciter. Ils n'ont perdu qu'un seul match. Ils ont presque plié la Liga. C'est très difficile pour nous. Mais aujourd'hui, mon sentiment est celui d'une grande injustice », a confié Xavi Hernandez.