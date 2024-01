Real – Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid et l’Atlético Madrid sont au duel, mercredi, en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Les dernières infos ici.

A peine débutée, l’année 2024 offre déjà un derby madrilène électrique entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid en demi-finales de la Super Coupe d’Espagne. La rencontre a lieu en Arabie Saoudite, ce mercredi 10 janvier, au Al -Awwal Stadium.

Real Madrid, la revanche !

Auteur d’un très bon début de saison malgré l’absence d’un avant-centre depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid s’en sort bien tant en Liga qu’en Ligue des champions ou encore dans d’autres compétitions où il est engagé. Vainqueur d’Arandina (1-3) en Coupe du Roi le weekend écoulé, la Maison Blanche aura une revanche à prendre sur son frère madrilène.

Si les deux formations (Rel et Atlético) ont encore été tirées au sort pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, les hommes de Carlo Ancelotti veulent d’abord profiter de cette demi-finale de la Supercoupe d’Espagne pour rendre la monnaie aux protégés de Diego Simeone. Puisque ces derniers ont battu les vice-champions d’Espagne (3-1) lors de la sixième journée de LaLiga cette saison.

Pour sa part, l’Atlético de Madrid, qui sort d’une victoire (1-3) contre Lugo en 16es de finale de la Coupe du Roi, se voit bien en confiance pour confirmer sa bonne performance face aux hommes de Carlo Ancelotti. L’objectif étant d’éliminer le Real Madrid le plus tôt pour espérer de soulever le troisième trophée dans cette compétition. De son côté, la Maison Blanche compte 12 titres en Supercoupe d’Espagne derrière le FC Barcelone (14), le plus titré.

Horaire et lieu du match

Real Madrid – Atlético Madrid

Demi-finale Supercoupe d’Espagne

Lieu : Al -Awwal Stadium, Arabie Saoudite

A 20h française

Les compos probables du match Real Madrid – Atlético Madrid

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy – Valverde, Modric, Kroos, Bellingham – Rodrygo, Joselu

Atlético Madrid : Oblak – Lino, Hermoso, Witsel, Gimenez, Riquelme – de Paul, Koke, Llorente – Griezmann, Morata

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid – Atlético Madrid

La rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sera à suivre ce mercredi 10 janvier 2024 à partir de 20 heures sur La Chaîne l'Équipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, L’Equipe Live. Il faut préciser que le match sera retransmis à la télévision en différé (21h15) et qu'il faudra se connecter sur sa plateforme pour suivre le match en direct à partir de 20h.