Rayo Vallecano - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

La machine merengue doit déjà se relancer. Après avoir concédé à Liverpool (1-0) sa deuxième défaite de la saison, le Real Madrid se déplace ce dimanche à Vallecas pour un derby madrilène qui s'annonce tendu. Face à un adversaire réputé pour son intensité, les hommes de Xabi Alonso doivent impérativement l'emporter pour asseoir leur autorité sur la Liga avant la trêve internationale.

Le piège de Vallecas, un cauchemar pour les coachs madrilènes

Le stade de Vallecas n'est pas un déplacement comme les autres. C'est un terrain où le Real Madrid souffre historiquement. Ni Zidane, ni Ancelotti n'y ont trouvé de la sérénité par le passé, s'y inclinant ou y concédant des nuls face à l'ambiance électrique de ce quartier ouvrier. Le Rayo, même s'il sort d'une lourde défaite à Villarreal, reste une équipe imprévisible, capable de tenir tête aux plus grands, comme en témoigne son nul récent face au Barça.

Une attaque de feu face à une défense remaniée

Pour éviter ce traquenard, le Real Madrid s'en remettra à son atout majeur : Kylian Mbappé. L'attaquant français, en tête du classement des meilleurs buteurs, est dans une forme éblouissante et porte l'équipe. Mais Xabi Alonso devra une nouvelle fois composer avec un secteur défensif très affaibli par les absences de longue date (Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni). Le retour de David Alaba dans le groupe est une bonne nouvelle, mais ne règle pas tous les problèmes de stabilité.

Un contexte arbitral qui ajoute de la tension

Pour ne rien arranger, la rencontre sera dirigée par Juan Martínez Munuera, un arbitre à l'historique très controversé avec le Real Madrid, notamment lors de l'affaire Vinicius à Valence la saison passée. Dans ce contexte, les leaders de la Liga devront faire preuve de sang-froid pour assurer les trois points et maintenir l'écart de cinq points sur le FC Barcelone.

Horaire et lieu du match Rayo Vallecano - Real Madrid

Le match se jouera au Campo de Futbol de Vallecas à Madrid, en Espagne, le dimanche 9 novembre, à 16h15, heure française.

Infos des équipes & effectifs

Infos de l'équipe Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absences avant son prochain rendez-vous en Liga. Luiz Felipe (ischios) et Abdul Mumin (genou) restent indisponibles, tandis qu’un doute persiste autour de Diego Méndez, incertain à l’approche du match. Ces absences devraient pousser Íñigo Pérez à opérer quelques ajustements dans son onze de départ.

Après la rencontre européenne de jeudi, plusieurs changements sont attendus : Jorge de Frutos, Alemao, Pedro Díaz et Andrei Rațiu pourraient être titularisés afin d’apporter de la fraîcheur. En revanche, aucune incertitude ne plane sur la présence d’Álvaro García, homme fort de ce début de saison avec déjà cinq buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues. L’ailier espagnol sera encore l’arme principale du Rayo dans le secteur offensif.

Infos de l'équipe Real Madrid

Le Real Madrid devra encore composer avec plusieurs absences de taille. Aurélien Tchouaméni est écarté jusqu’à la fin du mois en raison d’une blessure aux ischios, tandis que Dani Carvajal (genou) et Antonio Rüdiger (lésion musculaire) restent forfaits. David Alaba (mollet) et le jeune Franco Mastantuono (adducteurs) devraient également manquer le déplacement.

Une bonne nouvelle toutefois : Trent Alexander-Arnold a effectué son retour à la compétition cette semaine, entrant en jeu en fin de match. L’Anglais postule désormais pour une place de titulaire, ce qui permettrait à Federico Valverde d’évoluer plus haut sur le terrain. Devant, Rodrygo pourrait retrouver le onze de départ pour épauler Vinicius Junior et Kylian Mbappé, formant ainsi un trio offensif redoutable appelé à faire des étincelles à l’extérieur.

Forme

Face-à-face

