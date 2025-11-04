Liverpool - Real Madrid (1-0) : Courtois n'a pas suffi !

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? L'homme aux 13 buts avant octobre, le "super-atajo" (super-raccourci) du Real, le sauveur habituel ? Il fut l'ombre de lui-même. Muselé par la défense anglaise, incapable de faire la moindre différence, il a traversé la rencontre comme un fantôme, à l'image d'un Bellingham ou d'un Vinicius tout aussi éteints. L'attaquant français a bien eu une opportunité en fin de match, sur un centre en retrait, mais sa reprise s'est envolée, loin du cadre. Il est arrivé bien trop tard dans ce match, et cette fois, son talent n'a pas suffi à masquer la faillite collective.