Les miracles de Thibaut Courtois ne sont pas infinis. Le Real Madrid, retombé dans les mêmes travers que lors de sa déroute dans le derby face à l'Atlético, a subi sa deuxième défaite de la saison sur la pelouse d'Anfield (1-0). Un score presque flatteur, tant les Madrilènes ont été surclassés dans l'intensité, dans les duels et surtout dans le jeu aérien. Totalement inoffensif, le club merengue s'en est remis une nouvelle fois à son gardien belge, auteur d'une demi-douzaine de parades exceptionnelles, qui a lui seul évité une véritable humiliation.
Liverpool - Real Madrid (1-0) : Courtois n'a pas suffi !
Courtois contre Liverpool : le premier acte
Car pendant 45 minutes, le match a ressemblé à un duel à sens unique entre l'attaquant hongrois Szoboszlai et le portier madrilène. Si le Real de Xabi Alonso, venu avec un plan frileux pour fermer le jeu, a tenu le choc au score, il le doit uniquement à son géant belge. Courtois a tout sorti : un face-à-face crucial devant le Hongrois, puis deux autres frappes surpuissantes du même Szoboszlai, dont une claquette extraordinaire. De l'autre côté ? Le néant, ou presque. Un seul tir, signé Bellingham, et une frappe dans les nuages d'Anfield d'un Kylian Mbappé totalement transparent.
La faillite aérienne, le but inévitable
La pause n'a rien changé, si ce n'est d'accentuer la domination des Reds et la fébrilité d'une défense madrilène aux abois sur chaque coup de pied arrêté. Courtois, encore lui, a dû réaliser deux nouvelles parades galactiques sur des têtes à bout portant de Van Dijk puis du Français Hugo Ekitike. Mais à force de plier, le Real a logiquement fini par rompre. Sur un énième centre, Alexis Mac Allister, étrangement seul, plaçait une tête puissante qui lobait enfin l'infranchissable gardien belge (autour de la 60e-70e). 1-0. Une sanction logique pour une équipe dépassée.
Mbappé, l'ombre de lui-même
Et Kylian Mbappé dans tout ça ? L'homme aux 13 buts avant octobre, le "super-atajo" (super-raccourci) du Real, le sauveur habituel ? Il fut l'ombre de lui-même. Muselé par la défense anglaise, incapable de faire la moindre différence, il a traversé la rencontre comme un fantôme, à l'image d'un Bellingham ou d'un Vinicius tout aussi éteints. L'attaquant français a bien eu une opportunité en fin de match, sur un centre en retrait, mais sa reprise s'est envolée, loin du cadre. Il est arrivé bien trop tard dans ce match, et cette fois, son talent n'a pas suffi à masquer la faillite collective.
Une défaite pour apprendre (encore)
Cette défaite n'est pas grave sur le plan comptable, la qualification en Ligue des Champions étant bien engagée. Mais elle est très inquiétante sur le plan mental. Comme au Metropolitano, ce Real Madrid a montré qu'il manquait cruellement de caractère et de football face à un adversaire de haut niveau qui lui impose un défi physique. Xabi Alonso va devoir retourner au travail pour recoller les morceaux d'une équipe qui, ce soir, a semblé bien courte pour ses ambitions.