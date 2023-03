L'ancien coach des Bleus Raymond Domenech défend Corinne Diacre et attaque les joueuses de l'équipe de France.

Ce n'était qu'une question de temps, c'est désormais officiel : Corinne Diacre n'est plus la sélectionneur de l'équipe de France de football féminine. La technicienne française n'a pas résisté à la vague de protestation de ses joueuses et aux nombreuses retraites internationales prises par les joueuses françaises dont Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Domenech sort les crocs

Mais l'ancienne coach de Clermont a trouvé un défenseur controversé en la personne de Raymond Domenech. Ce dernier déplore surtout la manière.

"C’est ça le vrai problème. Et c’est la porte ouverte à tout maintenant. Il y avait une autre manière de faire. Là, elles ont mis en pâture la sélectionneuse C’est au moment où tout est déstabilisé en plus au sein de la fédération qu’elles ont agi. A la limite j’aurai ou comprendre si le Graet est resté en place. Là, il y a une manœuvre politique qui est tellement évidente et qui encore une fois met en pâture la sélectionneuse", a-t-il regretté au micro de la chaine L'Equipe.