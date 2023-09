Rayan Cherki en prend pour son grade après OL-PSG : "Mais il se prend pour qui"

Rayan Cherki a été la cible de critiques après son match contre le PSG dimanche. Le jeune lyonnais est molesté pour son jeu.

En grande difficulté en ce début de saison, Lyon s’est enfoncé davantage dimanche à l’occasion de la 4éme journée de Ligue 1. Le club rhodanien a été balayé par le PSG (1-4) dans un Groupama Stadium en colère contre ses joueurs. Parlant de joueurs, Rayan Cherki, l'un des leaders du bastion offensif des Gones, est sous le feu des critiques après une nouvelle prestation terne. En l’absence d’Alexandre Lacazette, qui purgeait son second match de suspension après son carton rouge contre Montpellier, Cherki était attendu une nouvelle fois au tournant. Mais il a déçu plus d’un par son jeu jugé trop individuel.

Obraniak remet Cherki à sa place

« C’est dommage, qu’à travers son match contre Paris, tu sens que la lumière ne peut venir que de lui. Même s’il manque d’efficacité. » a déclaré ce lundi Ludovic Obraniak sur Rayan Cherki sur la chaîne L’Equipe. Le consultant a du mal à accepter l’attitude de Cherki qui

« Moi, je ne peux pas tolérer qu’un garçon qui n’a pas encore fait grand-chose se comporte ainsi). C’est un bon joueur, c’est un showman, il fait des trucs que les autres ne font pas, mais en termes de statistiques il n’a rien prouvé. En termes de leadership à Lyon, il n’a rien prouvé non plus. Et quand y a un gamin (Nuamah, ndlr) qui arrive et qui tente des trucs pour se mettre en confiance et qu’au bout de cinq minutes il le regarde genre « Vas-y, file moi le ballon, qu’est-ce que tu fais toi ? Mais qui il est pour faire ça ? Qui il est ? Il se prend pour qui ? » s’interroge l’ancien bordelais.

Cherki doit jouer collectif

« Moi j’aimerai qu’il se remette dans le collectif lyonnais, car son talent doit être au service du collectif. Et qu’il arrête un peu avec ses gestes d’humeur, car ça pourrit l’ambiance. Je ne supporte pas quand on fait des choses comme ça. Et ç'a été le cas pendant tout le match. Arrête, rentre dans le groupe et tu vas voir que tu vas faire briller ton équipe. « a conseillé le consultant de la chaîne l'Équipe au joueur de 20 ans.