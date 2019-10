Rayan Aït-Nouri : "Le PSG ? Un grand club, mais je suis très bien à Angers"

Après la défaite du SCO ce samedi au Parc des Princes (4-0), le latéral angevin Rayan Aït-Nouri (18 ans) a parlé de l'intérêt du Paris Saint-Germain.

Suivi de près par le PSG, comme annoncé par L'Equipe ce samedi, le latéral gauche angevin Rayan Aït-Nouri (18 ans) a évoqué l'intérêt du club de la capitale après la large défaite de son équipe au Parc des Princes (4-0). Sorti sur blessure à la mi-temps, le grand espoir du SCO souffre d'une entorse à la cheville, et de l'adducteur. Il est incertain pour le rassemblement de l'équipe de Espoirs la semaine prochaine.

Quel regard jetez-vous sur cette lourde défaite à Paris ?

Rayan Aït-Nouri : L'adversaire était supérieur. On a essayé de jouer avec nos forces. Malheureusement, ils ont été meilleurs que nous. On les connaît, ce sont des grands joueurs. Ils sont toujours derrière vous, à vous presser. Mais c'est du passé, il va falloir se concentrer sur le prochain match.

Avez-vous quelques regrets par rapport aux occasions ratées en première mi-temps ?

Non. On voulait tenter des coups à la récupération du ballon. On s'est procurés quelques occasions qui n'ont pas été au bout. Mais il n'y a pas de regrets, ils ont été meilleurs que nous dans tous les domaines.

Pablo Sarabia était votre adversaire direct et a été décisif en signant un but et deux passes décisives. Vous a-t-il impressionné ?

Ce sont tous de très bons joueurs. J'ai essayé de rester solide défensivement tout en apportant offensivement. Malheureusement, je me suis blessé. J'ai pris un coup à la cheville qui m'a empêché de poursuivre la rencontre.

Pouvez-vous nous rassurer en vue du rassemblement à venir avec l'équipe de France Espoirs ?

Je ne sais pas encore. J'ai une entorse à la cheville et un souci à l'adducteur. On va en parler avec le docteur et on prendra la meilleure décision.

Que pouvez-vous nous dire sur l'intérêt que vous porte le PSG ?

C'est toujours bien que de grands clubs aient un œil sur moi. Mais je me concentre sur Angers. J'ai toujours été très content de porter le maillot de mon club formateur. Je suis très bien à Angers et je vais continuer l'aventure avec le Angers SCO.

Le PSG vous fait-il rêver quand même ?

C'est sûr que c'est un grand club, mais je suis encore jeune. J'ai le temps devant moi. Je suis très bien au Angers SCO et ma priorité c'est mon club.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, au Parc des Princes.