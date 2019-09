ENTRETIEN - Rayan Aït-Nouri (Angers) : "Je pensais être appelé avec les U20, pas en Espoirs..."

EXCLU GOAL.COM - Le latéral angevin Rayan Aït-Nouri (18 ans), seul 2001 convoqué par Sylvain Ripoll, raconte sa première en équipe de France Espoirs.

Il est le "minot" du dernier groupe retenu par Sylvain Ripoll. Le plus jeune joueur de l'équipe de Espoirs. Surclassé de deux ans, le latéral gauche angevin Rayan Aït-Nouri (18 ans) a eu la belle surprise d'apprendre jeudi dernier qu'il était appelé pour la première fois avec les Bleuets. Un nouveau pas en avant pour cette rélévation du début de saison en . Un joueur prometteur représenté par le célèbre agent de Cristiano Ronaldo, le Portugais Jorge Mendes.

Comment avez-vous appris votre première sélection en équipe de France Espoirs ?

Rayan Aït-Nouri : Le coach à Angers [Stéphane Moulin] est venu me l'annoncer juste avant la fin de l'entraînement. J'étais énormément heureux, ça fait toujours plaisir, et c'est une fierté pour moi de porter ce maillot de l'équipe de France.

En constatant votre absence quelques jours plus tôt dans la liste des U19, on aurait pu y voir un signe...

À ce moment-là, j'ai surtout pensé que j'allais être convoqué avec les U20. Pas en Espoirs. Ça m'a surpris parce que je n'avais eu aucun contact avec le sélectionneur Sylvain Ripoll. Aujourd'hui, je récolte les fruits de mon travail, mais il faut continuer à bosser. Le fait d'être appelé en équipe de France Espoirs doit me motiver encore plus pour avancer et donner le meilleur de moi-même.

Comment se passent vos premiers pas avec le groupe ?

Je suis très content. J'ai la chance d'avoir joué avec Jeff [Reine-Adélaïde] à Angers. Il essaye de me mettre dans les meilleures conditions pour que le stage se passe bien.

Cette sélection vient récompenser un très bon début de saison de votre part, avec quatre titularisations en et deux passes décisives...

C'est sûr que ça fait plaisir. Je me donne tous les jours à l'entraînement pour être performant en match. Pour le moment, ça paye, mais je le répète... J'ai encore du travail. Il faut que je continue comme ça, en espérant disputer le plus de matches possibles avec mon club cette saison.

"À Rennes, ils ont pris Camavinga sous leur aile ? Pareil pour moi à Angers"

Comment décririez-vous votre jeu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?

Je suis un latéral qui aime apporter le surnombre offensivement. Je n'ai pas peur de monter dans mon couloir. Défensivement, je pense que je suis assez solide. Il n'y a pas très longtemps, j'avais pas mal de défauts tactiquement, mais j'ai beaucoup progressé sur ce plan avec mes partenaires et le staff à Angers. Ils m'ont énormément aidé et m'ont donné un maximum de conseils pour que je progresse.

Angers, finalement, n'est-il pas le club idéal pour votre progression ?

Je suis dans un club où on bosse beaucoup physiquement, mais aussi sur l'aspect tactique. J'en avais besoin et je suis très content de m'améliorer dans ce club où j'ai tout ce qu'il faut pour progresser. J'ai pu constater qu'en Ligue 1, ça va très vite. Il faut que je continue à bosser défensivement, parce que je suis quand même défenseur à la base. Et si je peux continuer à apporter devant, ce serait bien.

À l'image d'Eduardo Camavinga (16 ans) à Rennes, vous incarnez cette nouvelle vague en Ligue 1. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Franchement, je suis heureux et fier de voir que de plus en plus de jeunes jouent en Ligue 1. Maintenant, ça va être à nous de donner le maximum, de faire le plus de matches possibles, pour essayer de maximaliser cette nouvelle vague.

Du côté de Rennes, on dit que les joueurs ont pris Camavinga sous leur aile. Est-ce votre cas aussi à Angers ?

Oui, c'est ça. Les plus anciens m'ont toujours mis dans les bonnes conditions pour que je réussisse à faire mes matches, à bien m'entraîner, à bien m'intégrer dans le groupe. Ils font tout pour que ça se passe bien pour moi. Je le ressens et je suis très content.

"La seule chose qui m'importe, c'est le terrain"

Vous avez la particularité d'avoir le même agent que Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Comment vit-on cela ?

J'essaye surtout de me concentrer sur le terrain. Je laisse tout ce qui concerne l'extrasportif à mes agents et à mon père. La seule chose qui m'importe, c'est le terrain. Le reste, même si ça parle beaucoup, je ne m'en occupe pas.

L'an dernier, il a été question d'un départ à l'AS . Pourquoi ça ne s'est pas fait et quelle était votre envie sincèrement ?

Pour moi, ça a toujours été clair. J'étais bien dans ma tête. J'avais mes amis et mon entourage à Angers. C'est ici que j'ai évolué. Mon but c'était de rester et de faire mes premiers pas en professionnel avec mon club formateur. Ça a toujours été mon rêve. Je l'ai réalisé et j'espère que ça va continuer.

Quels sont vos objectifs cette saison ?

De faire une saison pleine avec mon club, Angers SCO. Et maintenant que j'y suis, d'essayer d'être convoqué au maximum avec l'équipe de France Espoirs.

Les JO de 2020 à Tokyo sont-ils dans un coin de votre tête ?

Je n'y ai pas encore pensé. On verra comment ça se passe au cours de la saison. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour en parler.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, à Clairefontaine.