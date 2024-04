Rashford se rapproche du PSG !

Manchester United s' apprête à procéder à un remaniement estival du marché des transferts pour tenter de redonner à Old Trafford son lustre d'antan.

Cela fait maintenant 11 ans que les Mancuniens n'ont pas remporté la Premier League ou un titre majeur, et ils viennent de vivre une nouvelle saison désastreuse sous la houlette d'Erik ten Hag. Le nouveau propriétaire de Man Utd, Sir Jim Ratcliffe, va superviser un grand remaniement de l'équipe et des joueurs.

Il veut réduire considérablement l'âge des joueurs et débarrasser l'équipe de ceux qui sont considérés comme n'étant plus au meilleur de leur forme ou qui manquent d'envie. Talksport rapporte ainsi que cinq grandes stars sont sur la sellette. Raphaël Varane partira certainement car son contrat expire à la fin de la saison et ne sera pas renouvelé.

Vers un nouveau Manchester United

Une autre ancienne légende du Real Madrid, Casemiro, est également à vendre après avoir connu une baisse alarmante de sa forme et de sa condition physique lors de sa deuxième saison au club. United espère trouver des acheteurs en Arabie saoudite. Anthony Martial, comme Varane, partira en transfert libre à la fin de la saison car son bail ne sera pas renouvelé après une nouvelle saison décevante.

L'article continue ci-dessous

Christian Eriksen est également disponible. Le joueur de 32 ans a chuté dans la hiérarchie cette saison et il ne lui reste que 15 mois de contrat. Selon Talksport, le grand choix se porte sur Marcus Rashford. Il était l'un des meilleurs joueurs d'Europe la saison dernière, mais a vu ses performances chuter considérablement cette saison, alors que des questions se posent sur sa relation avec le manager et le club, ainsi que sur un manque apparent de concentration. United envisage de vendre Rashford, le PSG étant intéressé. Ratcliffe veut construire l'avenir de United autour de jeunes stars et a désigné Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund et Willy Kambwala comme le quatuor qui sera le visage du nouveau Man Utd.