Rashford préfère être Ronaldo que le premier ministre

Rashford a exclu le remplacement potentiel de Boris Johnson à la plus haute fonction politique.

L'attaquant anglais Marcus Rashford a exclu d'être le Premier ministre de Grande-Bretagne à l'avenir, affirmant qu'il préférerait de loin être comme Cristiano Ronaldo avant le choc clé avec l'Écosse à l'Euro 2020.

Le récent travail caritatif de l'attaquant de Manchester United, axé sur l'alimentation des enfants issus de milieux défavorisés, l'a amené à se porter candidat à un poste politique au Royaume-Uni. Il a récemment rencontré Barack Obama par liaison vidéo après que l'ancien président des États-Unis a entendu parler de son travail hors terrain, mais Rashford a exclu le remplacement potentiel de Boris Johnson à la plus haute fonction politique.

"Oui, je peux probablement [exclure d'être un politicien] parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai grandi en voulant faire", a déclaré Rashford lors d'une conférence de presse d'avant-match à St. George's Park.

"Je n'y pense pas vraiment, mais c'était génial de lui parler [Obama] et j'ai aimé parler à des gens comme ça, apprendre d'eux et tirer ce que je peux des histoires qu'ils me racontent. C'est quelque chose dont je me souviendrai toujours ."

Ronaldo, 36 ans, a récemment battu le record de buts du Championnat d'Europe de tous les temps et reste l'un des attaquants les plus redoutés au monde lors de la compétition de cet été avec le Portugal. Rashford pourrait affronter l'une de ses idoles pour la première fois au prochain tour, l'Angleterre pouvant affronter le Portugal en fonction d'où elle se retrouvera dans ses groupes, et admet qu'il se tourne toujours vers Ronaldo pour s'inspirer.

"Jouer contre le Portugal serait un sentiment formidable pour tout le monde dans l'équipe parce que jouer contre certains des meilleurs joueurs du monde, nous voulons nous tester contre les meilleurs", a-t-il déclaré.

"Cristiano est un joueur incroyable et cela devient presque normal quand il défie les probabilités maintenant, c'est comme sa carrière depuis le début, et ce sera une grande expérience de jouer contre lui."