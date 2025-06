Rashford loin du Barça, le nouveau point de chute

Manchester United et Marcus Rashford sont sur le point de divorcer, et les termes de cette séparation restent à déterminer.

Les Red Devils souhaitent pérenniser l'accord, mais les prétendants de Rashford privilégient un prêt en l'état actuel des choses.

Aston Villa, où Rashford a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt, était également intéressé par son transfert, mais l'international anglais a jusqu'à présent rejeté leurs propositions. Sa préférence semble se porter sur un transfert à Barcelone.

Selon Caught Offside, Newcastle United a désormais fait une offre pour Rashford. Après avoir essuyé une offre de 52,7 millions d'euros refusée par Nottingham Forest pour Anthony Elanga, l'équipe se tourne désormais vers Rashford. Cela dit, bien que le prix demandé par United, soit 47 millions d'euros, soit inférieur à leur offre pour Elanga, les Magpies privilégient un prêt pour Rashford.

Rashford hésite à rejoindre Barcelone

Pour l'instant, il semble que Rashford tienne parole : il est prêt à attendre pour rejoindre Barcelone. Leur priorité pour le mercato estival est Nico Williams, et Rashford était perçu comme une alternative à prix réduit. Plus récemment, cependant, il a été avancé que les deux contrats n'étaient pas mutuellement exclusifs, et Rashford pourrait constituer une alternative au milieu plutôt qu'à l'aile gauche.

Il semble très improbable que Barcelone puisse se permettre d'engager Rashford et Williams s'il engageait définitivement le joueur de Manchester United. Un prêt avec option d'achat est la formule privilégiée par les Blaugrana, et Joan Fontes a récemment fait référence à Rashford, laissant entendre que les négociations étaient « très ardentes ».

Il est certain que la concurrence serait forte pour Rashford. Cette saison, malgré les 42 buts de Robert Lewandowski, on s'est demandé si Ferran Torres était plus adapté au système de Hansi Flick. Le plus curieux dans un transfert pour Rashford serait peut-être qu'après une saison réussie pour Torres, il serait contraint de se battre avec Rashford pour le temps de jeu.