Rashford, les grosses confidences

Vissel Kobe vs FC Barcelone

Marcus Rashford est prêt à relever le défi de rejoindre l'équipe barcelonaise d'Hansi Flick pour la saison 2025/26.

Les Blaugrana ont obtenu un prêt d'une saison pour l'international anglais en provenance de Manchester United, assorti d'une clause d'achat de 40 millions de livres sterling pour l'été prochain.

Ce contrat est considéré comme peu risqué en Catalogne, bien que Barcelone ait accepté de prendre en charge son salaire conséquent, mais il peut renoncer à le recruter en 2026.

Rashford est entré en jeu lors de la victoire 3-1 du FC Barcelone face au Vissel Kobe en amical et a impressionné par moments, malgré un temps d'entraînement limité avec ses nouveaux coéquipiers.

L'article continue ci-dessous

Flick l'utilisera davantage lors des prochains matchs amicaux, cherchant à élaborer un plan pour l'utiliser au mieux dans son équipe championne.

Le poste le plus probable de Rashford sera celui d'une option de rotation pour Raphinha sur le flanc gauche de l'attaque barcelonaise, mais le joueur de 27 ans est flexible quant à son positionnement.

Marcus Rashford définit sa mission face à Barcelone

« Je me sens très bien, c'était une bonne performance, et c'était vraiment formidable de jouer devant les supporters barcelonais, et c'était bénéfique pour la condition physique. »

« J'ai hâte de disputer les prochains matchs. Nous avons gagné aujourd'hui, mais il est important de s'adapter à l'équipe, de se familiariser avec le style de jeu et de produire un bon football. »

« Je suis convaincu que Hansi Flick peut me permettre de jouer un bon football. Je jouerai là où l'équipe a besoin de moi et j'essaierai de marquer et d'en créer depuis ces positions. »

« J'écouterai toutes les informations que me donnera Flick et j'essaierai de les appliquer aux matchs pour aider l'équipe. »

« Mon poste préféré ? Je préfère le côté gauche, mais je peux jouer à différents postes. L'un de mes points forts est de pouvoir jouer plusieurs rôles. »

Prochain match pour Rashford et Barcelone : le FC Séoul le 31 juillet dans la capitale sud-coréenne.