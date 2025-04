Rashford au Barça, c'est validé

FC Barcelone vs Majorque

Barcelone envisage de recruter Marcus Rashford de Manchester United, actuellement prêté à Aston Villa, après avoir perdu la faveur de Ruben Amorim.

Barcelone est prêt à recruter l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, mais la première offre du club catalan ne devrait pas être bien accueillie à Old Trafford. Rashford a été prêté à Aston Villa par l'entraîneur Ruben Amorim, après avoir perdu la faveur du Portugais peu après son arrivée au club.

Le joueur de 27 ans a connu un regain de forme depuis son arrivée à Villa Park, mais il a été mis sur le banc lors de la victoire écrasante 4-1 de l'équipe d'Unai Emery sur Newcastle United samedi, améliorant ainsi ses chances d'accéder à la Ligue des champions la saison prochaine.

Villa a une option d'achat

Villa dispose d'une option d'achat de 47 millions d'euros dans le cadre de ce prêt, mais une participation à la Ligue des champions sera probablement nécessaire pour que Rashford soit un achat viable compte tenu de son salaire élevé. Si le club de Birmingham ne saisit pas cette opportunité, Barcelone envisagerait un transfert, selon Fichajes.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, on prétend que Rashford « rêve » de jouer à Barcelone, une destination naturellement attrayante pour un joueur qui a traversé des moments difficiles ces derniers temps.

Marcus Rashford : De retour en forme à Aston Villa

Alors que le dossier Rashford progresse, Barcelone est sur le point de conserver l'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs, Fermin Lopez étant prêt à refuser une offre importante de la Premier League.

Le milieu de terrain s'est vu offrir la possibilité de doubler son salaire à Newcastle United, mais a préféré rester à Barcelone, où il bénéficie à la fois de stabilité et de temps de jeu, rapporte El Nacional. Sous contrat jusqu'en 2027, Fermin est considéré comme un joueur de plus en plus important pour l'avenir du Barça.