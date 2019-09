Rapport FIFA sur le mercato : Les clubs français les plus vendeurs de l’Europe

La FIFA a publié ce jeudi un rapport détaillé sur les transferts opérés en Europe en 2019. Des détails importants sur la L1 ont été publiés.

La est le championnat qui exporte le plus en Europe. Ce n’est pas qu’une simple idée reçue, c’est désormais une certitude. Dans le rapport qu’elle a publié concernant les mouvements de transferts du mercato estival 2019, la FIFA révèle ce jeudi que la est passée maître en la matière pour vendre ses talents et enregistrer en prime d’importantes plus-values.

Durant cet été, il y a un total de 359 transferts qui se sont opérés de l’Hexagone vers l’étranger. Aucun autre pays n’a autant libéré de joueurs. Il s’agit même d’un seuil historique.

Ces très nombreuses cessions ont rapporté aux clubs de l’élite française des sommes gigantesques, et dont le bénéfice par rapport aux acquisitions validées durant la même période sont évalués à environ 800M€.

L’ dépasse le milliard d’euros en dépenses

Si la France vend beaucoup, l’ est le pays qui effectue le plus d’achats. Toutefois, la folie dépensière ne concerne plus uniquement la . La espagnole, aussi, y a pris goût, et cela se vérifie à travers le montant colossal qui a été versé par ses 20 clubs dans les renforts lors des trois derniers mois (du 1er juin au 2 septembre). Il y a eu, précisément, 1,06 milliard déboursés en ce sens.

Il faut noter par ailleurs que les cinq championnats majeurs européens ne sont plus les seuls à miser de grosses sommes pour améliorer leurs effectifs. En , en et en Grèce on commence aussi à faire moins attention aux budgets. 24,3% des dépenses faites durant l’intersaison émanent ainsi de ses nations « mineures » du continent.

Le rapport de la FIFA inclut également des informations détaillées concernant les types de transferts, l'origine et la destination des transferts, la nationalité et l'âge des joueurs impliqués, ainsi que des comparaisons avec les périodes de mercato précédentes.

Les données publiées dans ce rapport sont extraites de l'ITMS, et sont utilisées par les 211 associations membres de la FIFA et plus de 8 000 clubs de football professionnels du monde entier pour le transfert international de joueurs de football professionnels.